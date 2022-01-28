«Газпром» создал в ФРГ фирму ради сертификации «СП - 2». Что нужно знать

Головной офис новой немецкой дочки "Газпрома" Gas for Europe в Шверине

Сертификация "Северного потока - 2" вступает в новую фазу: "Газпром" выполнил требование немецкого регулятора о создании в Германии юридического лица в соответствии с законодательством ФРГ. Швейцарский оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил 26 января, что учредил в городе Шверине дочернюю фирму Gas for Europe GmbH (G4E). Теперь Федеральное агентство по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) должно возобновить временно приостановленную 16 ноября 2021 года юридическую процедуру.

Статус "независимого оператора" еще нужно получить

Выбранное для новой фирмы название Gas for Europe призвано подчеркнуть значение "Северного потока - 2" для газоснабжения всей Европы. В заявлении компании Nord Stream 2 подчеркивается, что это дочернее предприятие "в качестве независимого оператора транспортной системы" владеет и управляет 54-километровым участком газопровода в территориальных водах Германии, а также его береговыми объектами в Любмине.

Слова про "независимого оператора", растиражированные в многочисленных сообщениях СМИ, пока являются всего лишь самооценкой. Можно ли считать стопроцентную немецкую дочку стопроцентной швейцарской дочки российского государственного концерна "Газпром" независимым оператором, как раз и должно решить Федеральное агентство по сетям.

Тут следует, однако, учитывать, что в ходе сертификации во главе угла стоят не только и даже не столько вопросы собственности, сколько соответствие определенным чисто юридическим нормам. Антимонопольное законодательство ЕС требует, чтобы добыча и транспортировка газа не находились в одних руках. Компания Gas for Europe с формальной точки зрения ни добычей, ни продажей газа не занимается, а отвечает только за его транспортировку на определенном участке газопровода.

Почему выбор пал на столицу земли Мекленбург - Передняя Померания

Решение зарегистрировать и разместить новую фирму в Шверине объясняется тем, что этот город - столица федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, на территории которой, в Любмине, находится приемный терминал "Северного потока - 2" (а также первого "Северного потока"). Правительство этой восточногерманской земли во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг (Manuela Schwesig) не только активно поддерживает оба газопровода, но и в целом выступает за развитие всестороннего сотрудничества с Россией.

Мануэла Швезиг - влиятельная фигура в правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). После убедительной победы на региональных выборах в сентябре 2021 года ее политические позиции еще больше укрепились. У нее хорошие отношения с однопартийцем и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), возглавляющим совет директоров Nord Stream 2.

В январе 2021 года эта компания внесла стартовый капитал в 20 млн евро при создании в Мекленбурге - Передней Померании по инициативе земельного правительства регионального фонда под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Критики называли его фейковым, поскольку его ключевая задача состояла в том, чтобы содействовать достройке "Северного потока - 2", поддерживая в случае введения санкций США фирмы, являющиеся поставщиками проекта или оказывающие ему сервисные услуги. Штаб-квартира этого фонда тоже находится в Шверине.

Кто руководит фирмой Gas for Europe

Исполнительным директором фирмы Gas for Europe назначен 57-летний юрист Райнхард Онтид (Reinhard Ontyd). Он начинал свою карьеру в компании Ruhrgas - давнем импортере российского газа и партнере "Газпрома", которую затем поглотил энергетический концерн E.on. В нем Онтид проработал более 20 лет в различных должностях, занимаясь, в частности, долгосрочными газовыми контрактами.

На работу в "Газпром" он перешел в декабре 2014 года - сначала в компанию Nord Stream, оператора первого "Северного потока", а затем в Nord Stream 2, где в последнее время на должности коммерческого директора занимался, в частности, правовыми вопросами, в том числе, получением различных разрешений во время строительства "Северного потока - 2".

У Gas for Europe имеется наблюдательный совет (Aufsichtsrat), что довольно необычно. По законам ФРГ такой орган является обязательным для акционерных обществ (AG), а также для обществ с ограниченной ответственностью (GmbH), если у них более 500 сотрудников. Немецкая дочка Nord Stream 2 AG ничего не сообщает о количестве своего персонала в головном офисе в Шверине и в Любмине на приемном терминале газопровода, но оно вряд ли даже близко приближается к этой цифре.

Интересы "Газпрома" будет лоббировать бывший посол ФРГ в Рияде

Тем не менее в "Газпроме" решили учредить в новой фирме в Германии наблюдательный совет и пригласить на должность его председателя известную и влиятельную публичную фигуру. Выбор пал на 68-летнего Дитера Вальтера Халлера (Dieter Walter Haller) - карьерного дипломата, в прошлом - посла ФРГ сначала в Южной Африке, а затем дважды в Саудовской Аравии.

После выхода на пенсию в 2018 году он сразу же занялся политическим консалтингом и лоббированием, основав фирму Haller Consult. Он также принял приглашение занять пост в берлинской компании WMP, имевшей, по данным немецких СМИ, договор об оказании пиар-услуг с саудовским правительством.

Так что управленческая структура Gas for Europe в известной мере повторяет схему, сложившуюся в материнской компании Nord Stream 2. Там оперативное руководство осуществляет опытный управленец Маттиас Варниг (Matthias Warnig), а решение политических задач берет на себя Герхард Шрёдер. Новой фирмой в Шверине руководит юрист, вся профессиональная жизнь которого связана с газовой отраслью, а представлять и продвигать интересы компании в общественной сфере будет дипломат с большим опытом работы в авторитарной стране, живущей за счет экспорта энергоносителей.

Дальнейшие перспективы сертификации "Северного потока - 2"

Что же касается дальнейших перспектив сертификации "Северного потока - 2", то они теперь таковы. В ближайшее время Федеральное агентство по сетям должно возобновить прерванное рассмотрение дела, на что у него из предусмотренных законом четырех месяцев остались два месяца без одной недели.

Поскольку 1 марта в BNetzA произойдет смена руководства, срок рассмотрения вряд ли будет сокращен: прежнее начальство не захочет под занавес принимать столь важное решение, а новому понадобится время, чтобы войти в курс дела.

Решение немецкого регулятора будет представлено Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но он может запросить дополнительно еще два. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией ЕК, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.

При таком расписании газ по "Северному потоку - 2" потечет, в лучшем для "Газпрома" случае, во второй половине лета. Если, конечно, проект не попадет под дополнительные санкции или вообще не заработает из-за возможных военных действий России против Украины.