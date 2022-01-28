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Спецразрешение на ввоз на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива первых контейнеров дадут в марте
23:06 27.01.2022 |
Специальное разрешение на ввоз на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) первых контейнеров с топливом может быть выдано Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины в первой декаде марта, сообщил глава инспекции Олег Кориков.
"Если комплексные "холодные" испытания пройдут успешно и все другие работы будут завершены успешно и в соответствии с графиком, вполне вероятно, что Госатомрегулирования даст специальное разрешение на "горячие" испытания, то есть работу уже с отработавшим топливом, в первой декаде марта", - сказал Кориков на ЦХОЯТ по результатам заседания штаба по введению в эксплуатацию хранилища в четверг.
По его словам, по графику введения ЦХОЯТ в эксплуатацию, датой выдачи спецразрешения на "горячие" испытания определено 9 марта.
Он уточнил, что "холодные" испытания, которые сейчас проводятся под надзором инспекторов ГИЯРУ, продлятся до конца следующей недели, после чего в инспекцию необходимо передать пакет документов с заявлением на получение спецразрешения
Кориков отметил, что сейчас работы по подготовке к введению ЦХОЯТ в эксплуатацию проводятся поэтапно, согласно с ранее утвержденной программой.
При этом он указал на значительный прогресс на ЦХОЯТ, произошедший за год.
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