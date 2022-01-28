Спецразрешение на ввоз на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива первых контейнеров дадут в марте

Специальное разрешение на ввоз на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) первых контейнеров с топливом может быть выдано Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины в первой декаде марта, сообщил глава инспекции Олег Кориков.

"Если комплексные "холодные" испытания пройдут успешно и все другие работы будут завершены успешно и в соответствии с графиком, вполне вероятно, что Госатомрегулирования даст специальное разрешение на "горячие" испытания, то есть работу уже с отработавшим топливом, в первой декаде марта", - сказал Кориков на ЦХОЯТ по результатам заседания штаба по введению в эксплуатацию хранилища в четверг.

По его словам, по графику введения ЦХОЯТ в эксплуатацию, датой выдачи спецразрешения на "горячие" испытания определено 9 марта.

Он уточнил, что "холодные" испытания, которые сейчас проводятся под надзором инспекторов ГИЯРУ, продлятся до конца следующей недели, после чего в инспекцию необходимо передать пакет документов с заявлением на получение спецразрешения

Кориков отметил, что сейчас работы по подготовке к введению ЦХОЯТ в эксплуатацию проводятся поэтапно, согласно с ранее утвержденной программой.

При этом он указал на значительный прогресс на ЦХОЯТ, произошедший за год.