Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах

Авария на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года фактически вывела японские компании ядерного сектора из игры. Строительство новых блоков в Японии и продление работы старых подвешены на неопределённое время, что ведёт к утрате компетенции профильных компаний. Подработку приходится искать за рубежом. Одним из таких проектов станет строительство реактора на быстрых нейтронах, которое в США инициирует компания TerraPower.

Одним из крупных инвесторов TerraPower и председателем совета её директоров является Билл Гейтс (Bill Gates). Компания намерена построить в штате Вайоминг перспективный реактор малой мощности на быстрых нейтронах. В качестве теплоносителя в реакторе будет использоваться расплав солей натрия. За счёт высокой теплоёмкости расплавленной соли на её основе будет создан тепловой аккумулятор, который сможет в пиковые моменты поднимать мощность электростанции.

Заявленная номинальная мощность реактора TerraPower достигает 345 МВтэ. Аккумулятор позволит кратковременно поднимать мощность до 500 МВтэ. Использование быстрых нейтронов повышает КПД топлива и системы, а также ведёт к более полному использованию радиоактивного вещества и к снижению уровня радиоактивных отходов. В какой-то мере можно говорить о безотходном цикле производства энергии.

Из бюджета США на перспективные ядерные технологии проект TerraPower получит $1,5 млрд. Соответствующее распоряжение уже подписано президентом США Джозефом Байденом. Площадка для строительства реактора в виде действующего демонстратора выбрана. Заявку на разрешение строительства компания рассчитывает подать в 2023 году, чтобы запустить установку с сеть в 2027 или 2028 году.

Вчера об участии в этом проекте сообщили компания Mitsubishi Heavy Industries и Агентство по атомной энергии Японии. В Японии в своё время был построен опытный реактор Monju на быстрых нейтронах. После отказа от этого проекта японцы начали сотрудничать с французами в аналогичном проекте Astrid, но Париж также со временем заморозил этот проект. Теперь японцы готовы предложить свой опыт американским партнёрам. В частности, Mitsubishi Heavy Industries будет разрабатывать систему подачи топлива в реактор TerraPower и средства мониторинга топлива.