Водород покроет до 12% глобальных энергетических потребностей к 2050 году

К 2050 г. водород будет покрывать до 12% мирового энергопотребления. Об этом передает trend.az со ссылкой на отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Водород изменит географию торговли энергоносителями и приведет к регионализации энергетических отношений, считают в IRENA. На этом фоне появятся новые центры геополитического влияния, основанные на производстве и использовании водорода. При этом традиционная торговля нефтью и газом будет сокращаться.

По оценкам агентства, торговля и целевые инвестиции на рынке, где преобладает ископаемое топливо, вероятно, повысят экономическую конкурентоспособность и повлияют на внешнеполитический ландшафт.

«Водород может оказаться недостающим звеном в экологически безопасном энергетическом будущем. «Зеленый» водород меняет правила игры для достижения климатической нейтральности без ущерба для промышленного роста и социального развития. Геополитика чистого водорода, скорее всего, будет развиваться на разных этапах», - говорится в отчете.