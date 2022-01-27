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Водород покроет до 12% глобальных энергетических потребностей к 2050 году
10:57 27.01.2022 |
К 2050 г. водород будет покрывать до 12% мирового энергопотребления. Об этом передает trend.az со ссылкой на отчет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Водород изменит географию торговли энергоносителями и приведет к регионализации энергетических отношений, считают в IRENA. На этом фоне появятся новые центры геополитического влияния, основанные на производстве и использовании водорода. При этом традиционная торговля нефтью и газом будет сокращаться.
По оценкам агентства, торговля и целевые инвестиции на рынке, где преобладает ископаемое топливо, вероятно, повысят экономическую конкурентоспособность и повлияют на внешнеполитический ландшафт.
«Водород может оказаться недостающим звеном в экологически безопасном энергетическом будущем. «Зеленый» водород меняет правила игры для достижения климатической нейтральности без ущерба для промышленного роста и социального развития. Геополитика чистого водорода, скорее всего, будет развиваться на разных этапах», - говорится в отчете.
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