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Госдепартамент США: «СП - 2» не заработает при вторжении России в Украину
08:27 27.01.2022 |
Вторжение России в Украину отрицательно отразится на судьбе газопровода "Северный поток - 2", считают власти США. Подобная эскалация напряженных отношений двух соседних стран приведет к тому, что проект не будет реализован, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в среду, 26 января, в эфире Национального общественного радио.
Он отказался сообщать подробности. "Мы будем работать вместе с Германией с целью принять необходимые меры для того, чтобы проект не продвинулся дальше", - добавил Прайс. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода.
Спорный газовый проект ждет сертификацию в ФРГ
Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября германское Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".
В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит жесткими санкциями. Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
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