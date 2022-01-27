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Nord Stream 2 AG создала дочернюю компанию в Германии
23:25 26.01.2022 |
Дочерняя компания российского "Газпрома" - Nord Stream 2 AG - учредила германскую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине. В соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в германских территориальных водах и площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы, говорится в сообщении Gas for Europe GmbH, обнародованном в среду, 26 января.
В документе отмечается, что "Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации". Федеральное агентство по сетям в ноябре 2021 года приостановило процесс сертификации СП-2, заявив, что сертификация станет возможной, если оператор нового газопровода будет организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.
Споры вокруг СП-2
Газопровод СП-2, строительство которого было завершено еще в сентябре, является спорным проектом, вызывающим горячие дискуссии в ЕС, а между Германией и США. Украина и ряд стран Восточной Европы заявляют, что СП-2 является инструментом политического влияния России и требуют его свертывания. Нет единого мнения по этому проекту и в самой Германии. Даже некоторые политики правящей сейчас в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов крайне скептически относятся к "Северному потоку -2" и не исключают отказа от него, особенно в случае новой агрессии России против Украины.
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