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В Украине полностью рассчитались за выработанную в 2020 году «зеленую» энергию
16:29 26.01.2022 |
ГП "Гарантированный покупатель" полностью рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) за энергию, выработанную 2020 году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает госпредприятие.
"Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" финализировало расчеты за возобновляемую электроэнергию, которую приобрело в 2020 году. Это стало логичным завершением масштабного процесса решения неопределенной ситуации вокруг выплат производителям из возобновляемых источников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за углеродно-нейтральную электрическую энергию в 2020 году предприятие уплатило 49 млрд грн - эта сумма полностью покрывает стоимость 10,219 млн МВт-час. энергии из ВИЭ. Перед этим Гарантированный покупатель провел проверку правильности начислений и расчетов за периоды, когда выплаты производились не всем производителям.
Так, в декабре и январе были пересмотрены договоры купли-продажи электроэнергии и последовательно подтверждена правильность расчета стоимости электроэнергии по «зеленому» тарифу для каждого производителя в соответствующем периоде. Опираясь на выводы проверки, предприятие поэтапно провело ряд платежей на общую сумму около 3 млрд грн: 31 декабря 2021 года - 300 млн грн, 21 января года - 2,6 млрд грн, и 24 января 2022 года - 40 млн грн.
Кроме того, Гарантированный покупатель довел расчеты со всеми производителями электроэнергии из ВИЭ за 2021 год до пропорционального уровня.
Как сообщалось, компания ДТЭК заявляет, что ГП "Гарантированный покупатель" погасило 2,7 млрд грн задолженности за электроэнергию, выработанную из возобновляемых источников в 2020 году.
ГП "Гарантированный покупатель" в 2021 году выплатило 70 млрд гривень производителям электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников. "Гарантированный покупатель" является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии.
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