Заключён первый договор на поставку «розового» водорода

Шведская энергетическая компания OKG, принадлежащая Uniper и Fortum, заявила, что выходит на рынок водорода в качестве производителя и поставщика. Она будет производить водород с помощью электроэнергии, вырабатываемой её АЭС Оскарсхамн (блок 3).

Сообщается, что первый контракт заключен с компанией по производству промышленных газов Linde Gas, и первая поставка должна быть произведена уже в начале текущего года.

Компания рассказывает, что она уже давно производит водород, который используется для охлаждения генератора на атомной электростанции. В настоящее время работает только блок Оскарсхамн-3, а два старых реактора закрыты. Поэтому, как говорит OKG, существует избыток мощностей по производству водорода.

«Изначально речь идет об относительно небольших объемах. Но у нас есть опыт, а также завод и инфраструктура, и я вижу очень хороший потенциал для расширения этого бизнеса», - говорит Йохан Лундберг, генеральный директор OKG. «Потребность в водороде будет постепенно увеличиваться, и мы получили мощную поддержку от наших владельцев в развитии этой возможности для бизнеса».

В заявлении OKG говорится, что в настоящее время водородная установка модернизируется, включая новую систему управления и другие компоненты, которые также будут заменены для расширения операций.

«Наша цель - развивать растущий рынок водорода вместе с Fortum. Шведская электроэнергетическая система практически не использует ископаемое топливо, и поэтому у нас есть хорошие условия для производства больших объемов водорода, который будет играть важную роль, когда Швеция изменится», - говорит Йохан Свэннингссон, генеральный директор Uniper Sweden.

Согласно шведской статистике, атомная энергетика выработала 29,4% электроэнергии в 2020 году (гидроэнергетика 44,7%, ветроэнергетика 17,1%).

В мире объявлено о нескольких проектах по производству водорода с помощью атомной электроэнергии - в Канаде, Китае, России, Великобритании и США.