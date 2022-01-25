Украина и Венгрия впервые предлагают квартальные мощности для импорта газа

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября 2022 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Украинский оператор отметил, что соответствующая договоренность значительно увеличит возможности для закачки газа Украиной на следующий отопительный сезон.

"Таким образом заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах. В настоящее время соглашение действует в тестовом режиме, однако операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня", - отметили в ОГТСУ.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон рассказал, что с 1 января 2022 года были увеличены гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыт доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ-терминалу на о. Крк в Хорватии.

"Чтобы диверсифицировать источники поставок газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе. Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к различным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине при всех сценариях поведения Газпрома", - сказал руководитель ОГТСУ.

Как сообщал Укринформ, соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 млн куб. м. природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м. в год) из Венгрии в Украину. Вместе с имеющимися 27 млн ​​куб. м. суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м. в сутки.