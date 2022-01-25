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Энергоатом начинает комплексные холодные испытания систем ЦХОЯТ
16:51 25.01.2022 |
НАЭК «Энергоатом» завершил автономные испытания систем Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в холодном режиме и 26 января 2022 года начнет комплексные холодные испытания.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энергоатом».
«Завтра, 26 января, на площадке ЦХОЯТ начнутся комплексные холодные испытания - без отработанного ядерного топлива. Они будут проходить до 4 февраля 2022 года в соответствии с «Программой ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ, ПМ-В.0.46.196-21», согласованной Государственной инспекцией ядерного регулирования, представители которой будут инспектировать эти испытания», - говорится в сообщении.
Отмечается, 24 января 2022 года НАЭК «Энергоатом» завершил автономные испытания систем Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в холодном режиме, которые продолжались почти два месяца.
Как сообщалось, в ЦХОЯТ будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а будет храниться оно там следующие сто лет.
В третьей декаде апреля текущего года ожидается доставка на ЦХОЯТ контейнеров отработанного ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС.
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