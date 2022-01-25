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ДТЭК Ахметова приобрел дополнительно 4 судна с углем из США и Колумбии для прохождения отопительного сезона
15:56 24.01.2022 |
Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительно 4 партии угля из США и Колумбии для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго".
"Новые поставки с углем из США и, происхождением из Колумбии, прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля - до 858 тыс. тонн", - сообщили в компании.
На 24 января ДТЭК поставил в Украину уже 9 судовых партий с углем из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тысяч тонн.
В сентябре-декабре 2021 года ДТЭК было импортировано 880 тыс. тонн угля. А общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн. тонн.
"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку", - отметили в компании.
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