В ЕС газовый кризис ускорит переход к чистой энергетике

Газовый кризис, охвативший мир, должен способствовать ускорению перехода к чистой энергетике. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сегодняшний газовый кризис должен способствовать ускорению перехода к чистой энергетике и придать необходимый импульс для дальнейшей интеграции нашего энергетического рынка, - сказала она. - Однако самое главное: мы должны тщательно управлять энергопереходом».

Инвесторы должны верить, что ЕС будет идти намеченным курсом, несмотря на препятствия на пути, подчеркнула глава Еврокомиссии. «Мы возвращаемся к ключевому вопросу о доверии, - отмечает она. - Люди должны доверять тому, что энергопереход поддержит самых уязвимых, бизнес должен доверять тому, что энергопереход улучшит их конкурентоспособность».

По словам Урсулы фон дер Ляйен, по мере реагирования на газовый кризис ЕС будет фокусироваться на поддержке наиболее уязвимых граждан, ускорит энергопереход и гарантирует наличие надежных поставщиков.

«В мировой экономике невозможен линейный переход от базирующейся на ископаемом топливе системы к системе на базе чистых источников энергии, - отметила она. - Мы должны откровенно это признать, но нам понятно наше направление работы, как и наши обязательства».