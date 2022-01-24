Производители «социальных» продуктов за неделю торгов прибрели 14,1 млн куб. м газа

Согласно бюллетеню, на пятничном аукционе газодобывающие компании предлагали свой ресурс по цене в диапазоне от 5,28 тыс. грн/тыс. куб. м (ООО "ЗНС") до 20,8 тыс. грн/тыс. куб.м (ООО "Захидгазинвест"). В итоге средневзвешенная цена составила 15,36 тыс. грн/тыс. куб. м, что на 4,3 тыс. грн/тыс.куб. м ниже показателя предыдущего аукциона.
Самый большой объем ресурса реализован ООО "Эско-Пивнич" группы Burisma Николая Злочевского – 1815,77 тыс. куб. м по цене 19,53 тыс. грн/тыс. куб. м плюс 50 тыс. куб. м по цене 17,72 тыс. грн/тыс. куб. м.
Всего на аукционе реализовало газ рекордное за всю неделю торгов количество участников – 26, на предыдущих торгах их количество варьировалось от 6 до 14.
Компании на аукционе 20 января реализовывали ресурс преимущественно на весь февраль, но также были предложения небольших объемов с поставкой на последние дни января и вторую половину февраля.
По результатам торгов за неделю самый большой объем реализован ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК – 6,24 млн куб. м, в частности, на аукционе 20 января 3,5 млн куб. м. Цена реализованного ресурса – от 9,54 тыс. грн/тыс. куб. м до 21,09 тыс. грн/тыс. куб. м. Компания не принимала участия в аукционах 18 и 21 января.
Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 21 января 2022 года (поставка – преимущественно весь февраль)
|Компания
|Объем, тыс. куб. м
|Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
|ООО "Эско-Пивнич"
|1815,77/50
|19,53/17,72
|ООО "Надра-Геоинвест"
|479,34/68,55
|16,98/11,24
|ЧАО "Укргазвыдобуток"
|400
|14,35
|"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"
|300
|12,13
|ООО "Системойлинженеринг"
|278,09
|11,73
|ЧАО "Природные ресурсы"
|240
|14,08
|ООО "Горизонты"
|220
|6,05
|ООО "Куб-Газ"
|197,44
|12,79
|ООО "ЗНС"
|140/ 85,05/62/32/3
|9,06/11,02/15,59/5,28/8,4
|ООО "Первая украинская газонефтяная компания"
|184,13
|11,58
|ООО "Стрийнафтогаз"
|92,3
|9,43
|ООО "СГС"
|70
|10,5
|ООО "Пром-Энерго продукт"
|63
|15,91
|ООО "Пари"
|57,4
|14,54
|ООО "Надрагаз"
|43,11
|9,09
|ООО "Сенс-Д"
|37,8
|17,58
|ООО "Тисагаз"
|34,68
|16,68
|ООО "Захидгазинвест"
|30
|20,8
|СП ПГНК
|29,34
|16,31
|ООО "Украинская буровая компания"
|27
|18,42
|ООО "Стратум Украина"
|21,7
|19,85
|ООО "АЛД"
|7,03
|16,68
|ПАО "Шахта имени Засядько"
|6,98
|19,27
|ООО "Нафтогазбуриння"
|5,48
|13,81
|ЧАО "Газинвест"
|2
|15,04
|ООО "Рожнятивнафта"
|0,36
|17,69
|Всего объем реализации 5,08 млн куб.м, средневзвешенная цена 15,36 тыс.грн/тыс. куб. м
Общие результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 17-21 января 2022 года (поставка – последняя декада/неделя января, весь февраль)
|Компания
|Объем, тыс. куб. м
|Всего, тыс. куб. м
|Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
|ЧАО "Нафтогазвыдобування"
|3555,6/1785,4/860/40
|6240,4
|21,05/21,09/9,54/9,61
|ООО "Эско-Пивнич"
|1815,77/290/50
|2155,8
|19,53/17,77/17,72
|ООО "Надра-Геоинвест"
|479,34/98,55
|577,9
|16,98/11,24
|СП ПГНК
|408,8/69/29,34
|507,1
|16,56/16,61/16,3
|ЧАО "Укргазвыдобуток"
|400/71/50
|521
|14,35 14,48/14,58
|ПАО "Укрнафта"
|315,3/151,34/ 12,6/16,06/1,04/1,48
|497,8
|18,87/18,82/15,24/16,53/9,39/ 31,56
|"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"
|300/107,83
|407,8
|12,1/12,3
|ЧАО "Природные ресурсы"
|290/50
|340
|14,08/ 14,28
|ООО "Системойлинженеринг"
|278,09/44,41
|322,5
|11,73/6,57
|ООО "Косул"
|248,4/62,52/130
|440,9
|12,55/6,15/12,57
|ООО "Горизонты"
|220/55,2
|275,2
|6,05/6,14
|ООО "Куб-Газ"
|197,44/31,33
|228,8
|12,79/13,09
|ООО "Первая украинская газонефтяная компания"
|184,13/29,4
|213,5
|11,58/11,82
|ООО "ЗНС"
|164,7/140/ 85,05/62/32/3/67/107/51/27/4
|742,8
|6,2/9,06/11,02/15,59/5,28/ 8,4/11,19/9,27/15,7/5,4/8,5
|ООО "Стрийнафтогаз"
|92,3/47,3/22,13
|161,7
|9,43/9,69/9,66
|ООО "СГС"
|70/15
|85
|10,5/10,3
|ООО "Пром-Энерго продукт"
|63/1,5
|64,5
|15,91/16,21
|ООО "Пари"
|66,94
|66,9
|14,54
|ООО "Надрагаз"
|43,11/7,16
|50,3
|9,09/9,35
|ООО "Сенс-Д"
|37,8
|37,8
|17,58
|ООО "Тисагаз"
|34,68
|34,7
|16,68
|ООО "Захидгазинвест"
|30/10
|40
|20,8/19,15
|ООО "Украинская буровая компания"
|27/20
|47
|18,42/18,48
|ООО "Стратум Украина"
|21,7
|21,7
|19,85
|ООО СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД"
|7,67
|7,7
|14,16
|ООО "АЛД"
|7,03
|7,03
|16,68
|ПАО "Шахта имени Засядько"
|6,98
|6,98
|19,27
|ООО "Нафтогазбуриння"
|5,48
|5,48
|13,81
|ООО "МАККОМ-Групп"
|4,2
|4,2
|16,35
|ООО "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ"
|4,2
|4,2
|12,64
|ООО "ТНГК"
|3,6
|3,6
|16,25
|ЧАО "Газинвест"
|3,5
|3,5
|15,04
|ООО "Нефтегазопромышленная геология"
|0,57
|0,57
|19,44
|ЧАО "Галс-К" СД № 35/4
|0,5
|0,5
|9,4
|ООО "Рожнятивнафта"
|0,36
|0,36
|17,69
Как сообщалось со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмау, механизм аукционов по продаже частными компаниями до 20% газа собственной добычи для нужд производителей социально значимых продуктов будет отшлифован до конца января.
"Это новый инструмент. Разумеется, не стоит ожидать, что он будет идеально работать с первого аукциона. Я думаю, на протяжении ближайших двух недель вся механика этих аукционов будет доработана, и каждый критический потребитель природного газа, который пострадал или производит критические для населения товары, сможет получить этот газ", - сказал он в кулуарах форума "2022 – время кредитовать" в пятницу.
Шурма также отметил, что комитет по надзору за биржевыми торгами находится в постоянном контакте с участниками рынков и постоянно пересматривает перечень производителей продуктов питания, который допускается к участию в аукционах.