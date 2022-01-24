Производители «социальных» продуктов за неделю торгов прибрели 14,1 млн куб. м газа

Производители социально значимых продуктов за первую неделю торгов газом собственной добычи на "Украинской энергетической бирже" с 17 по 21 января выкупили 14,1 млн куб. м газа, из которых 5,08 млн куб. м на последних торгах в пятницу, 21 января, свидетельствует биржевой бюллетень на сайте УЭБ.

Согласно бюллетеню, на пятничном аукционе газодобывающие компании предлагали свой ресурс по цене в диапазоне от 5,28 тыс. грн/тыс. куб. м (ООО "ЗНС") до 20,8 тыс. грн/тыс. куб.м (ООО "Захидгазинвест"). В итоге средневзвешенная цена составила 15,36 тыс. грн/тыс. куб. м, что на 4,3 тыс. грн/тыс.куб. м ниже показателя предыдущего аукциона.

Самый большой объем ресурса реализован ООО "Эско-Пивнич" группы Burisma Николая Злочевского – 1815,77 тыс. куб. м по цене 19,53 тыс. грн/тыс. куб. м плюс 50 тыс. куб. м по цене 17,72 тыс. грн/тыс. куб. м.

Всего на аукционе реализовало газ рекордное за всю неделю торгов количество участников – 26, на предыдущих торгах их количество варьировалось от 6 до 14.

Компании на аукционе 20 января реализовывали ресурс преимущественно на весь февраль, но также были предложения небольших объемов с поставкой на последние дни января и вторую половину февраля.

По результатам торгов за неделю самый большой объем реализован ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК – 6,24 млн куб. м, в частности, на аукционе 20 января 3,5 млн куб. м. Цена реализованного ресурса – от 9,54 тыс. грн/тыс. куб. м до 21,09 тыс. грн/тыс. куб. м. Компания не принимала участия в аукционах 18 и 21 января.



Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 21 января 2022 года (поставка – преимущественно весь февраль)

Компания Объем, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м ООО "Эско-Пивнич" 1815,77/50 19,53/17,72 ООО "Надра-Геоинвест" 479,34/68,55 16,98/11,24 ЧАО "Укргазвыдобуток" 400 14,35 "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" 300 12,13 ООО "Системойлинженеринг" 278,09 11,73 ЧАО "Природные ресурсы" 240 14,08 ООО "Горизонты" 220 6,05 ООО "Куб-Газ" 197,44 12,79 ООО "ЗНС" 140/ 85,05/62/32/3 9,06/11,02/15,59/5,28/8,4 ООО "Первая украинская газонефтяная компания" 184,13 11,58 ООО "Стрийнафтогаз" 92,3 9,43 ООО "СГС" 70 10,5 ООО "Пром-Энерго продукт" 63 15,91 ООО "Пари" 57,4 14,54 ООО "Надрагаз" 43,11 9,09 ООО "Сенс-Д" 37,8 17,58 ООО "Тисагаз" 34,68 16,68 ООО "Захидгазинвест" 30 20,8 СП ПГНК 29,34 16,31 ООО "Украинская буровая компания" 27 18,42 ООО "Стратум Украина" 21,7 19,85 ООО "АЛД" 7,03 16,68 ПАО "Шахта имени Засядько" 6,98 19,27 ООО "Нафтогазбуриння" 5,48 13,81 ЧАО "Газинвест" 2 15,04 ООО "Рожнятивнафта" 0,36 17,69 Всего объем реализации 5,08 млн куб.м, средневзвешенная цена 15,36 тыс.грн/тыс. куб. м



Общие результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 17-21 января 2022 года (поставка – последняя декада/неделя января, весь февраль)

Компания Объем, тыс. куб. м Всего, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м ЧАО "Нафтогазвыдобування" 3555,6/1785,4/860/40 6240,4 21,05/21,09/9,54/9,61 ООО "Эско-Пивнич" 1815,77/290/50 2155,8 19,53/17,77/17,72 ООО "Надра-Геоинвест" 479,34/98,55 577,9 16,98/11,24 СП ПГНК 408,8/69/29,34 507,1 16,56/16,61/16,3 ЧАО "Укргазвыдобуток" 400/71/50 521 14,35 14,48/14,58 ПАО "Укрнафта" 315,3/151,34/ 12,6/16,06/1,04/1,48 497,8 18,87/18,82/15,24/16,53/9,39/ 31,56 "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" 300/107,83 407,8 12,1/12,3 ЧАО "Природные ресурсы" 290/50 340 14,08/ 14,28 ООО "Системойлинженеринг" 278,09/44,41 322,5 11,73/6,57 ООО "Косул" 248,4/62,52/130 440,9 12,55/6,15/12,57 ООО "Горизонты" 220/55,2 275,2 6,05/6,14 ООО "Куб-Газ" 197,44/31,33 228,8 12,79/13,09 ООО "Первая украинская газонефтяная компания" 184,13/29,4 213,5 11,58/11,82 ООО "ЗНС" 164,7/140/ 85,05/62/32/3/67/107/51/27/4 742,8 6,2/9,06/11,02/15,59/5,28/ 8,4/11,19/9,27/15,7/5,4/8,5 ООО "Стрийнафтогаз" 92,3/47,3/22,13 161,7 9,43/9,69/9,66 ООО "СГС" 70/15 85 10,5/10,3 ООО "Пром-Энерго продукт" 63/1,5 64,5 15,91/16,21 ООО "Пари" 66,94 66,9 14,54 ООО "Надрагаз" 43,11/7,16 50,3 9,09/9,35 ООО "Сенс-Д" 37,8 37,8 17,58 ООО "Тисагаз" 34,68 34,7 16,68 ООО "Захидгазинвест" 30/10 40 20,8/19,15 ООО "Украинская буровая компания" 27/20 47 18,42/18,48 ООО "Стратум Украина" 21,7 21,7 19,85 ООО СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД" 7,67 7,7 14,16 ООО "АЛД" 7,03 7,03 16,68 ПАО "Шахта имени Засядько" 6,98 6,98 19,27 ООО "Нафтогазбуриння" 5,48 5,48 13,81 ООО "МАККОМ-Групп" 4,2 4,2 16,35 ООО "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" 4,2 4,2 12,64 ООО "ТНГК" 3,6 3,6 16,25 ЧАО "Газинвест" 3,5 3,5 15,04 ООО "Нефтегазопромышленная геология" 0,57 0,57 19,44 ЧАО "Галс-К" СД № 35/4 0,5 0,5 9,4 ООО "Рожнятивнафта" 0,36 0,36 17,69

Как сообщалось со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмау, механизм аукционов по продаже частными компаниями до 20% газа собственной добычи для нужд производителей социально значимых продуктов будет отшлифован до конца января.

"Это новый инструмент. Разумеется, не стоит ожидать, что он будет идеально работать с первого аукциона. Я думаю, на протяжении ближайших двух недель вся механика этих аукционов будет доработана, и каждый критический потребитель природного газа, который пострадал или производит критические для населения товары, сможет получить этот газ", - сказал он в кулуарах форума "2022 – время кредитовать" в пятницу.

Шурма также отметил, что комитет по надзору за биржевыми торгами находится в постоянном контакте с участниками рынков и постоянно пересматривает перечень производителей продуктов питания, который допускается к участию в аукционах.