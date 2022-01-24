Производители «социальных» продуктов за неделю торгов прибрели 14,1 млн куб. м газа

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Производители «социальных» продуктов за неделю торгов прибрели 14,1 млн куб. м газа

09:43 24.01.2022 |

Новости ТЭК

 

Производители социально значимых продуктов за первую неделю торгов газом собственной добычи на "Украинской энергетической бирже" с 17 по 21 января выкупили 14,1 млн куб. м газа, из которых 5,08 млн куб. м на последних торгах в пятницу, 21 января, свидетельствует биржевой бюллетень на сайте УЭБ.

Согласно бюллетеню, на пятничном аукционе газодобывающие компании предлагали свой ресурс по цене в диапазоне от 5,28 тыс. грн/тыс. куб. м (ООО "ЗНС") до 20,8 тыс. грн/тыс. куб.м (ООО "Захидгазинвест"). В итоге средневзвешенная цена составила 15,36 тыс. грн/тыс. куб. м, что на 4,3 тыс. грн/тыс.куб. м ниже показателя предыдущего аукциона.

Самый большой объем ресурса реализован ООО "Эско-Пивнич" группы Burisma Николая Злочевского – 1815,77 тыс. куб. м по цене 19,53 тыс. грн/тыс. куб. м плюс 50 тыс. куб. м по цене 17,72 тыс. грн/тыс. куб. м.

Всего на аукционе реализовало газ рекордное за всю неделю торгов количество участников – 26, на предыдущих торгах их количество варьировалось от 6 до 14.

Компании на аукционе 20 января реализовывали ресурс преимущественно на весь февраль, но также были предложения небольших объемов с поставкой на последние дни января и вторую половину февраля.

По результатам торгов за неделю самый большой объем реализован ЧАО "Нафтогазвыдобування" группы ДТЭК – 6,24 млн куб. м, в частности, на аукционе 20 января 3,5 млн куб. м. Цена реализованного ресурса – от 9,54 тыс. грн/тыс. куб. м до 21,09 тыс. грн/тыс. куб. м. Компания не принимала участия в аукционах 18 и 21 января.


Результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 21 января 2022 года (поставка – преимущественно весь февраль)

Компания Объем, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
ООО "Эско-Пивнич" 1815,77/50 19,53/17,72
ООО "Надра-Геоинвест" 479,34/68,55 16,98/11,24
ЧАО "Укргазвыдобуток" 400 14,35
"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" 300 12,13
ООО "Системойлинженеринг" 278,09 11,73
ЧАО "Природные ресурсы" 240 14,08
ООО "Горизонты" 220 6,05
ООО "Куб-Газ" 197,44 12,79
ООО "ЗНС" 140/ 85,05/62/32/3 9,06/11,02/15,59/5,28/8,4
ООО "Первая украинская газонефтяная компания" 184,13 11,58
ООО "Стрийнафтогаз" 92,3 9,43
ООО "СГС" 70 10,5
ООО "Пром-Энерго продукт" 63 15,91
ООО "Пари" 57,4 14,54
ООО "Надрагаз" 43,11 9,09
ООО "Сенс-Д" 37,8 17,58
ООО "Тисагаз" 34,68 16,68
ООО "Захидгазинвест" 30 20,8
СП ПГНК 29,34 16,31
ООО "Украинская буровая компания" 27 18,42
ООО "Стратум Украина" 21,7 19,85
ООО "АЛД" 7,03 16,68
ПАО "Шахта имени Засядько" 6,98 19,27
ООО "Нафтогазбуриння" 5,48 13,81
ЧАО "Газинвест" 2 15,04
ООО "Рожнятивнафта" 0,36 17,69
Всего объем реализации 5,08 млн куб.м, средневзвешенная цена 15,36 тыс.грн/тыс. куб. м


Общие результаты торгов газом собственной добычи для производителей социально значимых продуктов 17-21 января 2022 года (поставка – последняя декада/неделя января, весь февраль)

Компания Объем, тыс. куб. м Всего, тыс. куб. м Цена продажи, тыс. грн/тыс. куб. м
ЧАО "Нафтогазвыдобування" 3555,6/1785,4/860/40 6240,4 21,05/21,09/9,54/9,61
ООО "Эско-Пивнич" 1815,77/290/50 2155,8 19,53/17,77/17,72
ООО "Надра-Геоинвест" 479,34/98,55 577,9 16,98/11,24
СП ПГНК 408,8/69/29,34 507,1 16,56/16,61/16,3
ЧАО "Укргазвыдобуток" 400/71/50 521 14,35 14,48/14,58
ПАО "Укрнафта" 315,3/151,34/ 12,6/16,06/1,04/1,48 497,8 18,87/18,82/15,24/16,53/9,39/ 31,56
"Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД" 300/107,83 407,8 12,1/12,3
ЧАО "Природные ресурсы" 290/50 340 14,08/ 14,28
ООО "Системойлинженеринг" 278,09/44,41 322,5 11,73/6,57
ООО "Косул" 248,4/62,52/130 440,9 12,55/6,15/12,57
ООО "Горизонты" 220/55,2 275,2 6,05/6,14
ООО "Куб-Газ" 197,44/31,33 228,8 12,79/13,09
ООО "Первая украинская газонефтяная компания" 184,13/29,4 213,5 11,58/11,82
ООО "ЗНС" 164,7/140/ 85,05/62/32/3/67/107/51/27/4 742,8 6,2/9,06/11,02/15,59/5,28/ 8,4/11,19/9,27/15,7/5,4/8,5
ООО "Стрийнафтогаз" 92,3/47,3/22,13 161,7 9,43/9,69/9,66
ООО "СГС" 70/15 85 10,5/10,3
ООО "Пром-Энерго продукт" 63/1,5 64,5 15,91/16,21
ООО "Пари" 66,94 66,9 14,54
ООО "Надрагаз" 43,11/7,16 50,3 9,09/9,35
ООО "Сенс-Д" 37,8 37,8 17,58
ООО "Тисагаз" 34,68 34,7 16,68
ООО "Захидгазинвест" 30/10 40 20,8/19,15
ООО "Украинская буровая компания" 27/20 47 18,42/18,48
ООО "Стратум Украина" 21,7 21,7 19,85
ООО СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД" 7,67 7,7 14,16
ООО "АЛД" 7,03 7,03 16,68
ПАО "Шахта имени Засядько" 6,98 6,98 19,27
ООО "Нафтогазбуриння" 5,48 5,48 13,81
ООО "МАККОМ-Групп" 4,2 4,2 16,35
ООО "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" 4,2 4,2 12,64
ООО "ТНГК" 3,6 3,6 16,25
ЧАО "Газинвест" 3,5 3,5 15,04
ООО "Нефтегазопромышленная геология" 0,57 0,57 19,44
ЧАО "Галс-К" СД № 35/4 0,5 0,5 9,4
ООО "Рожнятивнафта" 0,36 0,36 17,69

Как сообщалось со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмау, механизм аукционов по продаже частными компаниями до 20% газа собственной добычи для нужд производителей социально значимых продуктов будет отшлифован до конца января.

"Это новый инструмент. Разумеется, не стоит ожидать, что он будет идеально работать с первого аукциона. Я думаю, на протяжении ближайших двух недель вся механика этих аукционов будет доработана, и каждый критический потребитель природного газа, который пострадал или производит критические для населения товары, сможет получить этот газ", - сказал он в кулуарах форума "2022 – время кредитовать" в пятницу.

Шурма также отметил, что комитет по надзору за биржевыми торгами находится в постоянном контакте с участниками рынков и постоянно пересматривает перечень производителей продуктов питания, который допускается к участию в аукционах.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

13:17 Банковский рынок M&A в Украине снова стал «рынком покупателя» – мнение

13:12 Фунт стерлингов дешевеет к доллару на снижении деловой активности

12:40 Справочный курс гривны 24 января пониже на 3,47 коп до 28,3601 грн/$1

11:53 Фондовые биржи АТР 24 января закрылись в понедельник без единой динамики

10:57 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.01.22

10:54 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.01.22

10:48 Остаток средств на корсчетах банков 24.01.22

10:21 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.01.2022

07:36 Золото умеренно дорожает 24 января утром

07:31 Доллар растет 24 января в ожидании повышения учётной ставки ФРС США

07:22 Основные фондовые индексы США 21 января закрылись снижением

21.01 В пятницу гривна продолжила укрепляться на межбанке - те же процессы скорее всего будут происходить с курсом и в понедельник

21.01 НБУ на этой неделе продал на межбанке $321 млн, купил - $20 млн

21.01 Депозитные ставки для физлиц 21.01.22

21.01 Цель Нацбанка - сократить неработающие кредиты до 10%

• дальше…

13:47 Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине

13:41 КНР собирается запустить модифицированную ракету в космос в первом квартале 2022 г

13:24 В ОАЭ перехвачены две ракеты, выпущенные по Абу-Даби

12:45 НАТО на фоне наращивания РФ военной группировки возле Украины приводит войска в боеготовность - заявление

12:07 Великобритания вслед за США отзывает сотрудников посольства в Киеве

11:39 Давосский экономический форум в мае пройдет офлайн

09:50 Йеллен позитивно оценивает ситуацию в экономике США, видит возможность ослабления инфляции

09:37 Постпред США при ООН предупредила о возможном военном участии Соединенных Штатов в украинском конфликте

09:18 Вежливый отказ. Почему Путин не хочет признавать квазиреспублики ОРДЛО

08:58 Австрия не исключает изоляции России от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину

08:53 Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма Капитолия

08:47 США намерены предоставить Украине пять вертолетов Ми-17

08:38 В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

08:29 Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас, потому что это подорвет сдерживание

08:19 Белый дом отрицает, что канцлер Германии отклонил приглашение Байдена

• дальше…

12:03 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

10:02 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

09:27 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

09:05 Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев

20.01 Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

20.01 В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

• дальше…

13:47 Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине

12:45 НАТО на фоне наращивания РФ военной группировки возле Украины приводит войска в боеготовность - заявление

12:07 Великобритания вслед за США отзывает сотрудников посольства в Киеве

11:46 Кандидат Мураев: Как Британия и США побуждают Зеленского к чисткам пророссийских сил

11:13 Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 23,5%, у Порошенко 20,9% - соцопрос КМИС

09:54 У «Евросолидарности» возросла поддержка до 18,9%, у «Слуги народа» снизилась до 13,7% - исследование КМИС

09:37 Постпред США при ООН предупредила о возможном военном участии Соединенных Штатов в украинском конфликте

09:27 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

09:18 Вежливый отказ. Почему Путин не хочет признавать квазиреспублики ОРДЛО

08:58 Австрия не исключает изоляции России от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину

08:47 США намерены предоставить Украине пять вертолетов Ми-17

08:38 В Киев прибыла вторая партия военной помощи из США

08:29 Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас, потому что это подорвет сдерживание

08:16 Командующий ВМС Германии идет в отставку из-за заявления о Путине и Украине

08:08 Германия пока не будет поставлять Украине оружие – министр обороны

• дальше…

21.01 Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216

21.01 Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений

21.01 Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях

21.01 Глава Stellantis предсказал тяжелые последствия резкого перехода на электромобили

21.01 MediaTek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7

20.01 Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями

20.01 Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков

20.01 Google Analytics объявлен незаконным в ЕС

20.01 Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения

20.01 Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта

19.01 Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra

19.01 Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов

19.01 Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba

19.01 В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки

19.01 Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно