Водород на экспорт: как и когда Украина сможет зарабатывать

Европейские эксперты предполагают , что Украина начнет экспорт «зеленого» водорода к концу 2020-х годов. Немалое преимущество может обеспечить её газотранспортная система - одна из самых больших в мире. Но сама «труба» требует инвестиций, так как произведена еще в Советском союзе. Главную проблему для ГТС создает сам водород.

Если говорить упрощенно, из-за малой молекулярной массы , он способен «утекать» сквозь металл и уплотняющие элементы в местах стыков труб. К счастью, водород легко смешивается с природным газом. Такой микс можно уверенно транспортировать и после получать из него энергию.

Эксперты предполагают, что для того чтобы Украина транспортировала гибкий процент природного газа и водорода, потребуется десяток лет и миллиарды евро.

В то же время, Украина владеет значительными водными ресурсами, а её солнечный и ветровой потенциал выше среднего. А это, в свою очередь, основные условия для производства «зеленого» водорода.

Солнца в Украине больше, чем в Германии, где установлено наибольшее количество солнечных станций в Европе. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, самый высокий процент солнечного излучения в Украине приходится на южную часть страны.

Спрос на водород в ЕС

Для того, чтобы водородный потенциал Украины превратился в реальный экспорт, необходим коммерческий интерес со стороны ЕС. «Экспорт больших объемов водорода в ближайшие 5 -10 лет невозможен. Сегодня у сталелитейной или химической промышленности нет высокого спроса на «зеленый» водород», - говорит Адам Балог, старший энергетик-эксперт по инфраструктуре Секретариата Энергетического сообщества в Вене.

У некоторых европейских стран, например, Нидерландов и Германии, уже есть конкретные планы по созданию внутреннего рынка водорода. «Преимущество ЕС заключается в большом количестве инвестиционных фондов», - сказал Балог.

Ожидается, что водородная стратегия Украины будет опубликована в начале 2022 года. Основной акцент, будет на стоимости, поскольку конкуренты у страны весьма крупные - от Австралии до стран Южной Америки.

Правда, у Украины не выйдет заключить первоначальные контракты и воспользоваться привилегиями первопроходцев. Зато страны, которые выйдут на рынок позже, смогут получить выгоду от снижения цен на оборудование для производства «зеленого» водорода. Это касается дорогих электролизеров, которые скорее всего, будут дешеветь по мере расширения производственных мощностей.

Ядерное преимущество

Украина - седьмой по величине производитель ядерной энергии в мире, согласно данным Международного агентства по атомной энергии. Если ядерная энергетика всё же будет включена в «зеленую» таксономию, то отрасль, а в особенности существующие атомные станции, смогут получать значительную финансовую поддержку со стороны ЕС.

Эксперты говорят, что США собираются инвестировать 20 млрд евро (22.9 млрд долларов) в строительство более 10 ГВт ядерных мощностей в Украине на протяжении следующих 10 лет. Часть из этих дополнительных мощностей может использоваться для производства водорода.

Скептицизм vs водородный потенциал

Несколько украинских топ-менеджеров заявили, что отрасль не готова к коммерческой деятельности. Нафтогаз говорит, что у него другие приоритеты, а ОГТСУ считает, что инвистиции в водород второстепенны.

«Транзит газа - первоочередная проблема энергобезопасности Украины», - сказал Сергей Макогон, генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины. «Водородный потенциал Украины должен обсуждаться отдельно от темы «Северного потока-2», милитаризации энергетики и транзита природного газа через Украину для энергобезопасности ЕС и Украины», - сказал он.

Будущее украинского водорода

В 2020 транзит российского газа через Украину принес стране около 1.8 млрд евро. В прошлом году объем газа, поступающего в Европу через Украину, снизился на 25%, что сильно повлияло на государственные расходы. Ограниченные госсредства не дали правительству предотвратить рост цен на энергоносители в стране.

«Военная угроза и энергокризис требуют незамедлительных решений, а чтобы заместить природный газ водородом, потребуются десятилетия», - сказал Макогон.

«Украинские компании пока не заинтересованы инвестировать в водород для бытового использования, так как для украинских потребителей это слишком дорого», - сказал Лукас Фельдхаус, аналитик консалтинговой компании Berlin Economics. «Но для других стран, включая Германию, импорт водорода имеет смысл», -добавил он.

«Украинский водород диверсифицирует поставки энергии в Европу и Германию, способствуя декарбонизации европейской промышленности». Учитывая тот факт, что Германия потратит 2 миллиарда евро на поддержку водородных проектов за рубежом, средства для украинских производителей будут поступать от иностранных инвесторов.

«Украина должна лишь обеспечить безопасную правовую среду для инвестиций», - говорит Фельдхаус.

Продажа «зеленой» энергии - не всегда легко

Нефтегаз и ДТЭК затнтересованы в «зеленой» энергетике. «ДТЭК строит крупный ветропарк мощностью 500 МВт. Компания хочет диверсифицировать своё портфолио. С запуском рынка водорода в будущем, ДТЭКу очень пригодиться «зеленая» энергия», - говорит Фельдхаус.

Несмотря на это, продажа электроэнергии из ВИЭ не приносит доходов Украине из-за того, что рынок электроэнергии в стране работает неэффективно. Компании, которые рассматривают рынок возобновляемых источников для инвестиций, обычно не могут продать свою электроэнергию. Здесь и открывается потенциал экспорта водорода.