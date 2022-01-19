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Количество заказчиков услуг украинских ПХГ за три года увеличилось более чем в 2 раза, в том числе нерезидентов в 8 раз
16:13 19.01.2022 |
Количество заказчиков услуг оператора ПХГ Украины АО "Укртрансгаз" за последние 3 года увеличилось более чем в 2 раза и составило на середину января 2022 года 1003 участника, сообщается в пресс-релизе компании в среду.
"По состоянию на середину января 2022 года число клиентов, пользующихся услугами украинских ПХГ, уже достигает 1003. Из них 111 компаний являются иностранными и представляют 27 стран из трех континентов: Европы, Северной Америки и Азии", - указано в сообщении.
При этом, по информации "Укртрансгаза", количество компаний-нерезидентов в портфолио заказчиков оператора газохранилищ за последние 3 года выросло в 8 раз.
Как утверждают в компании, такой результат стал возможен благодаря развитию эффективной коммерческой функции, постоянному расширению перечня услуг и сервисов и налаживанию современных востребованных рынком бизнес-процессов.
В частности, с 1 ноября 2021 года оператор газохранилищ совместно с Украинской энергетической биржей (УЭБ) запустили биржевые торги нерастаможенным газом, хранящимся в режиме "таможенный склад", а в сентябре 2021 года "Укртрансгаз" разрешил нерезидентам использовать свой газ в украинских ПХГ как залоговое имущество для банковских кредитов.
"Постоянный рост количества заказчиков услуг и интерес к украинским ПХГ со стороны иностранных компаний, которые осенью 2020-го хранили у нас 10 млрд куб. м газа, четко демонстрируют правильность бизнес-стратегии компании и подтверждают высокий потенциал бизнеса по хранению газа в Украине", - заявил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, слова которого приведены в пресс-релизе.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
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