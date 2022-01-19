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Европа готовит удар по «Газпрому» - Politico
09:21 19.01.2022 |
Руководство Еврокомиссии (ЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) готовят удар по «Газпрому» в нескольких направлениях с тем, чтобы вынудить компанию изменить поведение на рынке. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что «Газпром» обвиняют в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам. В ЕК обвиняют Россию в искусственном завышении спроса на газ, о чем заявила Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии, еврокомиссар по антимонопольным делам, на пресс-конференции организации 13 января. При этом в конце декабря 2021 г. Вестагер заявляла журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».
Теперь Евросоюз хочет предъявить российской энергетической компании официальное обвинение в монополизме и манипуляциях со стоимостью газа, а также помешать запуску трубопровода «Северный поток-2».
В конце декабря российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов.
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