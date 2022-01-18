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Оператор ГТС предупреждает об угрозе поставок газа из-за миллиардных долгов
16:45 18.01.2022 |
Оператор газотранспортной системы заявляет о том, что из-за долгов операторов газораспределительных сетей и "Нафтогаза" может наступить кризис уровня чрезвычайной ситуации.
Об этом говорится в письме ОГТСУ в Министерство энергетики, которое есть в распоряжении ЭП.
В обращении ОГТС говорится, что операторы ГРМ не могут самостоятельно закупать газ для производственно-технологических затрат (ВТВ), которому в 2022 году требуется 1,4 млрд кубов. Для этого по постановлению правительства и поручению СНБО "Нафтогаз" должен поставлять операторам газ на ВТВ в рамках "льготных" тарифов.
Однако, по словам Оператора, НАК не заключает соответствующих договоров. Это приводит к тому, что операторы ГРО практически безвозмездно отбирают газ из сети. Остановить отбор газа Оператор не может - это приведет к отключению от газа всех конечных потребителей (в частности, населения), подключенных к сетям этих Операторов ГРО.
Таким образом, за ноябрь-декабрь 2021 года "Нафтогаз" задолжал ОГТС 3,7 млрд грн, а в январе может задолжать еще 6,9 млрд грн. В то же время, долг операторов ГРМ за отобранный газ в 2020-2021 годах достигает 12,3 млрд грн.
С учетом долгов, а также выплаты "Нафтогаза" 33 млрд грн за анбандлинг и ежемесячной уплаты 50% доходов с транзита (около 1,5 млрд грн), Оператор может полностью потерять финансовую ликвидность и оказаться в состоянии значительного дефицита в феврале 2022 года.
Все это может привести к потере Оператором сертификации, а также возбуждению дела о несоответствии в отношении Украины как стороны Энергетического сообщества.
В ОГТС говорят, что это может негативно отразиться на статусе Украины как транзитной стране и стать дополнительным аргументом в пользу запуска российского "Северного потока - 2".
Кроме того, отметили в Операторе, 18 января (вторник) заканчивается действие договора с "Нафтогаз Трейдинг" по услугам балансировки. Без него Оператор будет закупать газ на бирже, что "уже через неделю вымоет имеющуюся ликвидность" при отсутствии расчетов операторов ГРМ.
Все это может привести к кризисной ситуации на уровне чрезвычайной ситуации и нести угрозу безопасности поставок природного газа.
Следовательно, ОГТСУ просит Минэнерго подать на рассмотрение правительства проект постановления по спецобязанностям на рынке природного газа, а также предпринять действия согласно закону "О рынке природного газа" для устранения или уменьшения негативного влияния кризисной ситуации.
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