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Первые торги «социальным» газом: производители продуктов купили 1,3 миллиона кубов
07:50 18.01.2022 |
На торгах газом для производителей продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, реализован весь предлагаемый объем топлива - 1,35 млн кубометров.
На первые торги социальным газом допустили 100 производителей продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
На торги были допущены в первую очередь производители хлеба.
Среди производителей, допущенных к торгам, в частности: Киевхлеб, Козятинхлеб, Киевхлеб БКК, Ковельский хлебокомбинат, Бердянский хлебокомбинат, Шосткинский хлебокомбинат и другие.
Как свидетельствуют данные биржи, на торги были выставлены предложения компаний ДТЭК Рината Ахметова Косул и Нафтогазвыдобування, которые выставили на аукцион 60 тысяч куб. м со стартовой ценой 6 153 грн/ тысяча куб. м и 860 тысяч куб. м со стартовой ценой 9 583 грн/тысяча куб. м соответственно.
Укргазвыдобуток из группы Smart Energy Вадима Новинского выставила на торги 71 тысячу куб. м газа со стартовой ценой 12 070 грн/тысяча куб. м.
На аукционе по льготным ценам также продавали газ компании из группы Geo Alliance Виктора Пинчука. Природные ресурсы выставили на торги 50 тысяч куб. м со стартовой ценой 14 082 грн/тысяча куб. м, а Восточный геологический союз выставил 15 тысяч куб. м газа по 10 305 грн/тысяча куб. м. Эско-Пивнич Николая Злочевского выставила на торги 290 тысяч куб. м по 17 770 грн/тысяча куб. м.
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