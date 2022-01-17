Финансовые новости
- |
- 17.01.22
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США обсудили с энергокомпаниями возможный сбой поставок газа в ЕС
08:52 17.01.2022 |
Администрация президента США Джозефа Байдена провела переговоры с рядом международных энергетических компаний относительно их действий в случае проблем с поставками газа в Европу, если эскалация конфликта России и Украины приведет к срыву транзита сырья из РФ. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих американских чиновника и двоих неназванных собеседников из отрасли.
Представители Госдепартамента, в частности, пытались выяснить у энергокомпаний, каковы могут быть дополнительные источники получения "голубого топлива", отметили два собеседника. По словам экспертов из отрасли, покрыть нехватку при возможных проблемах со стороны России будет сложно. В обсуждениях со стороны американского внешнеполитического ведомства участвовал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом Госдеп на данном этапе не просил фирмы увеличивать производство, отметило Reuters.
В консультациях участвовали представители Еврокомиссии
"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и рассказали, что мы делаем с нашими государственными партнерами и союзниками", - пояснил источник. По его данным, к диалогу была также подключена Еврокомиссия. Обсуждение строилось вокруг возможности наращивания экспорта и повышения добычи топлива.
С какими именно представителями отрасли связывались американские чиновники, не уточняется. Компании Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Компании Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy на момент публикации на запрос не ответили.
В СНБ ход дискуссии не комментируют
Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме не стал комментировать ход дискуссий, однако подтвердил, что в настоящее время ведется планирование на случай непредвиденных обстоятельств.
"Оценка потенциальных последствий и изучение путей их уменьшения - это часть эффективного управления и стандартная практика", - подчеркнули в СНБ.
Кризис вокруг Украины и требования России
В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.
В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.
Россия отрицает подобные намерения и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко прошел паспортный контроль
|Позитив недели. КБ «Южное» разработало новое оружие против БПЛА
|Чистки для нового смотрящего. О чем говорят кадровые перестановки в промышленности ОРДЛО
|Медведчук, контрабандисты и воры без закона. Как год санкций Зеленского закончился фейковым «тощо» от Данилова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Денежная масса в Украине за 2021г. возросла на 12% -НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.01.22
|Украина вынуждена импортировать из Турции муку из собственной пшеницы
|США обсудили с энергокомпаниями возможный сбой поставок газа в ЕС
|В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия «Газпрома»
|Золото умеренно дорожает на ожиданиях осторожности в действиях ФРС США
Это интересно
|Культовый Nissan Silvia возродят в виде электромобиля
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»