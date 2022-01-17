В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия «Газпрома»

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", - счел нужным сообщить на днях российский концерн "Газпром". Почему в Европе сложилась столь неблагоприятная ситуация в подземных хранилищах газа, крупнейший поставщик голубого топлива на рынок Европы уточнять не стал.

Фатих Бироль: полупустые ПХГ в ЕС на фоне напряженности вокруг Украины

Зато это сделал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Нынешний дефицит в хранилищах Европейского Союза в значительной мере возник из-за "Газпрома". Примерно половина этого дефицита связана с низким уровнем запасов на объектах компании в ЕС, хотя она контролирует лишь 10 процентов суммарных мощностей ПХГ в ЕС", - заявил журналистам 12 января руководитель этой международной организации со штаб-квартирой в Париже, созданной индустриально развитыми странами как аналитический и консультационный орган в сфере энергетики.

Тем самым Фатих Бироль фактически ответил и на другой напрашивающийся вопрос, который "Газпром" также не стал затрагивать в своем сообщении: а как российская госкорпорация выполняет поручение пополнить запасы в своих ПХГ в Германии и Австрии, данное ей Владимиром Путиным при включенных телекамерах еще в конце октября? Прошло два с лишним месяца, а указание явно не выполнено.

Но президент РФ на это, похоже, и не рассчитывал. Во всяком случае, глава МЭА констатировал, что "сегодняшний низкий объем поставок газа в Европу совпал с обострением геополитической напряженности вокруг Украины". По мнению Фатиха Бироля, Россия имеет технические возможности как минимум на треть увеличить снабжение Европы газом, но не делает этого даже в условиях очень высоких цен, хотя одновременно перевыполняет свои контрактные обязательства по отношению к Китаю.

Высказывания главы МЭА весьма симптоматичны. Они свидетельствуют о том, что в западных экспертных и политических кругах крепнет убеждение: нынешний острый газовый и в целом энергетический кризис в Европе частично или даже в значительной мере вызван Россией, причем целенаправленно.

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер ждет ответов от "Газпрома"

К такому выводу пришло, если взять один из свежих примеров, и правительство Швеции. Ему, как и властям целого ряда других европейских стран, из-за резкого роста цен на энергию пришлось выделить крупную сумму на субсидии населению. "Шведские потребители не должны так сильно страдать из-за, в частности, российского поведения на европейском энергетическом рынке", - прокомментировал это шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар.

Выяснением того, насколько оправданы такие обвинения или подозрения, занимается теперь Еврокомиссия ("правительство" ЕС). "Мы разослали вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов. Многие прислали нам ответы. Но мы все еще ожидаем ответы, в частности, от "Газпрома", - сообщила 13 января на брифинге в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

На вопрос, мог ли "Газпром" своими действиями спровоцировать резкое удорожание газа в Европе, она ответила, что для ЕК тема цен является приоритетной. "Когда компания в условиях повышения спроса ограничивает поставки, это заставляет задуматься. Такое поведение редко можно увидеть на рынке", - отметила Маргрете Вестагер. В прошлом составе ЕК она в качестве еврокомиссара ("министра") по вопросам конкуренции проводила очень активную антимонопольную политику, за нее она отвечает и в своей новой должности.

Глава МЭА рекомендует закон о минимальном уровне запасов в газохранилищах

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что находится в контакте с ЕК и часть информации уже предоставила. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения со стороны какой-то компании, то, по словам Вестагер, Еврокомиссия может либо договориться с ней о путях решения возникших проблем, либо подвергнуть ее штрафу.

Еще один вариант предложил Фатих Бироль. Глава Международного энергетического агентства рекомендовал изменить нормативные документы в Евросоюзе и "ввести в целях обеспечения потребностей конечных потребителей обязательный для всех коммерческих операторов минимальный уровень заполнения хранилищ".

Если страны Евросоюза, в том числе Германия, последуют этому совету, "Газпром" уже не сможет допустить ситуацию, когда принадлежащее ему крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС ПХГ Rehden окажется заполненным менее чем на 5%, как это случилось в сентябре 2021 года. Российской компании придется тогда подчиниться немецкому закону - а не ждать, пока Владимир Путин поздней осенью публично даст ей не очень строгое указание начать, наконец, закачивать газ в европейские газохранилища.