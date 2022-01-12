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В Украине вдвое сократилось строительство «зеленых» электростанций в 2021 году, - НКРЭКУ
23:09 11.01.2022 |
В 2021 году в Украине было введено в эксплуатацию 731 МВт мощностей ВИЭ, что почти вдвое меньше показателя 2020 года, когда было запущено 1331 МВт "зеленых" электростанций.
Об этом говорят расчеты Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В частности, в 2021 году в Украине построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций.
Кроме того сообщается, что в декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций, что является наименьшим показателем за весь год.
Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине на конец 2021 года составляет 8451 МВт.
Напомним, на протяжении 2021 года в Украине продолжалась проблема выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию. При этом 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. В дальнейшем выплаты были осуществлены, однако 3 млрд грн "зависло" на счетах госпредприятия "Гарантированный покупатель".
По мнению главы правления "Хмельницкоблэнерго" Валерия Гапонова, нынешний директор "ГарПока" Андрей Пилипенко был назначен на должность Кабинетом министров Украины в декабре 2021 года с грубым нарушением регламента, что должно быть предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ранее глава рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.
По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.
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