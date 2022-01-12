Минэнерго попросило НКРЭКУ запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона

Министерство энергетики обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы говорили, что плановые ремонты в осенне-зимний период не должны происходить. Мы обращались в Госэнергонадзор, обращались в НКРЭКУ, мы сегодня еще раз обратились. Мы со своей стороны будем соответствующим образом коммуницировать и проводить работу, чтобы плановых ремонтов во время отопительного сезона не происходило", - сказал Галущенко.

Он отметил, что такие ремонты проводят в основном частные компании, которые являются владельцами операторов систем распределения.

Напомним, в ноябре в Украине дважды предоставляли аварийную помощь электроэнергией. Так, 3 ноября 2021 года в связи с аварийными ремонтами на ряде ТЭС Украина вынужденно импортировала электричество из Беларуси. А 11 ноября в связи с аварийным отключением энергоблока на Бурштынской ТЭС Украина была вынуждена запросить аварийную помощь у Словакии.