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Минэнерго попросило НКРЭКУ запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона
22:33 11.01.2022 |
Министерство энергетики обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Мы говорили, что плановые ремонты в осенне-зимний период не должны происходить. Мы обращались в Госэнергонадзор, обращались в НКРЭКУ, мы сегодня еще раз обратились. Мы со своей стороны будем соответствующим образом коммуницировать и проводить работу, чтобы плановых ремонтов во время отопительного сезона не происходило", - сказал Галущенко.
Он отметил, что такие ремонты проводят в основном частные компании, которые являются владельцами операторов систем распределения.
Напомним, в ноябре в Украине дважды предоставляли аварийную помощь электроэнергией. Так, 3 ноября 2021 года в связи с аварийными ремонтами на ряде ТЭС Украина вынужденно импортировала электричество из Беларуси. А 11 ноября в связи с аварийным отключением энергоблока на Бурштынской ТЭС Украина была вынуждена запросить аварийную помощь у Словакии.
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