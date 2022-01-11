Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 30,7%

Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 9 января 2022-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 30,7% (на 5 млрд 749,8 млн куб. м) – до 12 млрд 950,3 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы газа в октябре в ПХГ снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), в декабре – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сутки), 1-9 января – на 567 млн куб. м (63 млн куб. м/сутки).

Отбор газа 1-9 января 2021 года на 4,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (594 млн куб. м). Максимальный суточный отбор с начала января составил 71,9 млн куб. м (1 января), минимальный – 51,8 млн куб. м (6 января).

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).



Запасы в ПХГ Украины на 9 января за 2015-2022 гг., млн куб. м:

дата объем 09.01.2022 12 950,3 09.01.2021 22 955,9 09.01.2020 18 095,7 09.01.2019 12 904,0 09.01.2018* 14 325,9 09.01.2017* 11 369,7 09.01.2016* 12 904,1 09.01.2015* 10 703,7

* - с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ

Данные: УТГ, ОГТСУ