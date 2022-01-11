В Украине в прошлом году производство электроэнергии выросло на 5,2%

В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч, что на 5,8% больше, чем за 2020-й.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.

Атомные электростанции за 2021 год увеличили производство электроэнергии на 13,1%, до 86,205 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции - на 37,7%, до 10,446 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях уменьшилось на 5,9%, до 37,225 млрд кВт-ч, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках - на 32,7%, до 8,609 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 2021 год составило 12,519 млрд кВт-ч, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что основную долю в общем производстве электроэнергии в прошлом году занимают АЭС - 55,1%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,3%, ГЭС и ГАЭС - 6,7%. Доля выработки электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8%.

По данным Минэнерго, в 2021 году потребление электроэнергии увеличилось на 5,7%, до 154,826 млрд кВт-ч. В частности, потребление населением увеличилось на 5,8%, до 38,659 млрд кВт-ч, промышленности - на 6%, до 52,274 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, в котором предусмотрено увеличение производства электроэнергии на 2,5%, до 161 млрд кВт-ч.