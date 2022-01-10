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Госдеп США против новых санкций по «Северному потоку - 2»
08:09 10.01.2022 |
Госдепартамент США выступил против введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Законопроект, предусматривающий подобные шаги, может ослабить единство США с союзниками, заявил вечером 6 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.
Заявление Прайса было сделано в ответ на просьбу прокомментировать соответствующий законопроект сенатора-республиканца Теда Круза - ожидается, что на следующей неделе его будет рассматривать верхняя палата Конгресса США.
"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Наша обеспокоенность заключается в том, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины.", - цитирует высказывание Прайса агентство Reuters.
Прайс подчеркнул, что принятие этого законопроекта и последующие за ним санкции в отношении "Северного потока - 2" Россия может использовать как возможность усилить разногласия между союзниками по транатлантическим отношениям. "Нынешняя администрация США не намерена позволить этого", - заверил Прайс. Официальный представитель Госдепа отметил, что договоренности с Германией и уже существующие ограничительные меры "снижают риски для европейской энергетической безопасности, а также для безопасности Украины".
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