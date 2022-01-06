Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 57 млрд грн

Министерство финансов Украины в январе повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 57,11 млрд грн по сравнению с декабрьским прогнозом – до 550,71 млрд грн, свидетельствует прогноз за январь на сайте министерства.

Согласно ему, в январе-марте этого года Минфин ожидает выплаты в размере 281,69 млрд грн, в апреле-июне - 293,35 млрд грн, в июле-сентябре - 285,79 млрд грн, в октябре-декабре - 240,58 млрд грн.

Выплаты по внутреннему долгу Минфин в 2022 году оценивает в 423,97 млрд грн, по внешнему – 126,74 млрд грн, свидетельствуют его данные.

При этом министерство на 10,48 млрд грн увеличило прогноз выплат по госдолгу в 2023 году - до 364,08 млрд грн.

В 2024 году министерство ожидает выплаты в размере 341,21 млрд грн.