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В Украину из России завезли первую партию угля для Луганской ТЭС
10:50 06.01.2022 |
В Украину поставили первые 60 вагонов угля для Луганской теплоэлектростанции.
Об этом в Facebook сообщила представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктория Страхова, передает "ДС".
"Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населённые пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут по обе стороны контактной линии", - написала она.
Ранее Страхова сообщала, что из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ, в частности, это касается антрацита из Ростовской области. Поскольку импорт антрацита из РФ квотируется, Страхова поставила вопрос о приоритетности квот для Луганской ТЭС. Она обращалась к заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову.
Стабильная работа Луганской ТЭС не только обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Луганской области, но и питает Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.
Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль говорил, что Луганская теплоэлектростанция в городе Счастье Луганской области будет переведена на газ в случае нехватки угля.
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