США претендуют на звание крупнейшего экспортера СПГ в мире

В прошлом месяце Соединенные Штаты впервые стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Это произошло на фоне резкого увеличения поставок в Европу, страдающую от нехватки энергоресурсов, пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством, в декабре объем производства на американских предприятиях превысил показатели Катара после скачка экспорта с объектов Сабинского перевала и Фрипорта. Кроме того, в прошлом месяце Cheniere Energy Inc. заявила, что новое производственное предприятие на заводе Sabine Pass в Луизиане произвело первую партию груза.

Революция в сфере сланцевого газа вкупе с многомиллиардными инвестициями в объекты по сжижению газа превратили США из чистого импортера СПГ в его ведущего экспортера менее чем за 10 лет. По сравнению с 2010 г. добыча газа в стране выросла примерно на 70%, и ожидается, что к концу 2022 г. после запуска терминала Calcasieu Pass компании Venture Global LNG Соединенные Штаты будут обладать крупнейшими экспортными мощностями в мире.

Однако позиция США как ведущего поставщика СПГ может быть недолговечной. Экспорт был лишь на волосок выше, чем из Катара и Австралии, и любые производственные проблемы могли повлиять на рейтинг. Заглядывая вперед, в конце 2020-х гг. Катар планирует запуск грандиозного экспортного проекта, что может закрепить за ближневосточной страной статус ведущего поставщика сжиженного топлива.

«В течение следующего десятилетия Катар и США будут бороться за право стать крупнейшими производителями СПГ в мире», - сказал Муксит Ашраф, старший управляющий директор глобальной энергетической практики Accenture.

Между тем, скачок экспорта СПГ из США поможет облегчить глобальный кризис поставок. Европа столкнулась с зимним энергетическим дефицитом, поскольку коммунальные предприятия борются с рекордно низкими сезонными запасами природного газа. В декабре зарубежные покупатели приобрели 13% добычи газа в США, что в семь раз больше, чем пятью годами ранее, когда большая часть инфраструктуры, необходимой для вывоза топлива из страны, еще не существовала.

Экспортные терминалы СПГ США отправили рекордные 1 043 груза в 2021 г.. При этом азиатские страны составляют почти половину пунктов назначения, а Европа - только треть. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg.

Как сообщал enkorr, в конце декабря 2021 г. Соединенные Штаты резко увеличили флотилию СПГ-танкеров, направляющихся в Европу. Это привело к отскоку европейских газовых фьючерсов от исторического рекорда в $2 200/тыс. кубов.

