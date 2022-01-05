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Уголь из Казахстана не поступает в Украину. Россия продолжает блокировать транзит
17:00 05.01.2022 |
Уголь из Казахстана в Украину не поступает из-за блокировки его транзита на территории России и пока нет возможности его получить, сообщил министр энергетики Герман Галущенко на онлайн-брифинге в среду, 5 января.
Галущенко напомнил, что государственное Центрэнерго законтрактовало 660 000 тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон. По его словам, РФ блокирует транзит казахского угля на своей территории.
"Сейчас мы не видим возможности физически получить этот уголь", - уточнил министр энергетики.
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