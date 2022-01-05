Импорт газа в Украину в 2021г снизился в 6,2 раза

Импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом – до 2,56 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

По ее данным, в январе поставки составили 0,439 млрд куб. м, в феврале – 0,029 млрд куб. м, в марте – 0,008 млрд куб. м, в апреле – 0,077 млрд куб. м, в мае – 0,008 млрд куб. м, в июне – 0,09 млрд куб. м, в июле – 0,498 млрд куб. м, в августе – 0,567 млрд куб. м, в сентябре – 0,665 млрд куб. м, в октябре – 0,155 млрд куб. м, в ноябре – 0,012 млрд куб. м, в декабре – 0,015 млрд куб. м.

Импорт в основном осуществлялся виртуальным реверсом (backhaul), а его доля в общем объеме поставок по итогам 2021 года составила 89%.

Основная доля поставок в минувшем году была из Венгрии – 2,198 млрд куб. м, а также Словакии – 0,285 млрд куб. м и Польши – 0,079 млрд куб. м.

По данным ОГТСУ, в 2021 году транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 50 трейдеров, из них 25 украинских компаний и 25 иностранных. Услугами short-haul и "таможенным складом" воспользовались 29 компаний.

"В прошлом году ОГТСУ успешно работал над расширением гарантированных мощностей для импорта газа в Украину. В частности, для надежного обеспечения природным газом пограничных потребителей Одесской области с румынским оператором согласована гарантированная мощность на точке Исакча/Орловка на дневной основе, которая зависит от объемов потребления природного газа внутри страны. Кроме того, с 1 января 2022 года стала доступна гарантированная мощность по венгерскому направлению – 8 млн куб. м в сутки,", - отметили в компании.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в 2021 году благодаря значительным запасам на "таможенном складе" в ПХГ составил 2,5 млрд куб. м, в том числе в направлении Венгрии поступило 1,5 млрд куб. м, Словакии – 0,6 млрд куб. м, Польши – 0,36 млрд куб. м, Молдовы – 0,07 млрд куб. м.

Поставки в Молдову осуществлялись на фоне сложных переговоров правительства этой страны с "Газпромом". В результате в октябре 2021 года ОГТСУ увеличил лимит балансирующего счета молдавского оператора в рамках межоператорского соглашения, а украинские компании впервые экспортировали газ в Молдову через ГИС "Алексеевка".

По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, Киев видит серьезные риски дальнейшего сокращения транзита российского газа через страну, поэтому считает необходимым усилить надежность и гибкость системы газоснабжения Украины.

"По этой причине мы сосредоточились на диверсификации источников поставок газа в Украину и модернизации, в разы увеличив инвестиции в украинскую газотранспортную систему (ГТС)", - отметил он.

Как сообщалось, поставки природного газа в Украину в 2020 году увеличились на 12% (на 1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 15,9 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 10,2 млрд куб. м газа, Венгрии – 4,2 млрд куб. м, Польши – 1,5 млрд куб. м. При этом 45% объемов импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года.

Согласно отчету Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чистый импорт природного газа в Украину в 2020-м составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м).

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.