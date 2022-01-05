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В ЕС могут признать «зелеными» атомную энергию и газ
17:38 04.01.2022 |
Атомная энергия в ближайшее время может быть признана экологически безопасной в ЕС. Еврокомиссия в субботу, 1 января, направила государствам-членам Евросоюза соответствующий проект постановления. Этот документ незамедлительно вызвал критику в Германии.
Атомная энергия - экологичная, газ - с оговорками
Согласно документу, атомная энергия классифицируется в качестве экологичной. Кроме того, газ с некоторыми оговорками также предлагается считать "зеленым" источником энергии. Соответственно, инвестиции в атомные электростанции следует считать устойчивыми, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года.
Что касается электростанций, работающих на природном газе, они смогут получить "зеленую" маркировку, если их возведение было разрешено до 2030 года. Кроме того, им нужно будет заменить устаревшую технику и удерживать объем выбросов СО2 в рамках установленной нормы.
Государствам-членам ЕС предстоит изучить проект постановления. Его принятие еще может быть заблокировано, если против выступят большинство стран или Европарламент.
Германия отказывается от АЭС
Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) раскритиковала планы Еврокомиссии как "абсолютно неправильные". "Источник энергии, который в случае аварии на реакторе может привести к разрушительным экологическим катастрофам и оставляет после себя огромное количество опасных высокорадиоактивных отходов, не может быть экологичным", - заявила она в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe.
К 1 января в Германии были выведены из эксплуатации три атомные электростанции. В стране осталось всего три АЭС, но и они должны завершить работу через год.
ЕС нацелен стать климатически нейтральным до 2050 года
На признании Еврокомиссией атомной энергии экологичной настаивают Франция, Польша и шесть других восточноевропейских стран. Их аргументы заключаются в том, что без использования энергии атома ЕС не удастся стать нейтральным в плане воздействия на климат до 2050 года, чего требуют международные обязательства.
Как пишет агентство AFP, некоторые дипломаты в Брюсселе сообщили, что Франция, большая часть энергии в которой вырабатывается на АЭС, вела интенсивные закулисные переговоры с другими членами Евросоюза, чтобы убедить их поддержать эту позицию.
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