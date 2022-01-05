В Китае термоядерный реактор разогрели в 5 раз сильнее Солнца

Китайский экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), также известный как «искусственное солнце» установил новый рекорд, проработав в режиме 70 млн °C в течение более 17 минут.

Конечная цель разработки «искусственного солнца» - выработать почти безграничную чистую энергию, имитируя естественные реакции, происходящие внутри звезд. Повторяя физику настоящего Солнца, термоядерный реактор объединяет атомные ядра, чтобы генерировать огромное количество энергии, которая можно превратить в электричество. Этот процесс не требует ископаемого топлива и не оставляет после себя опасных отходов - в отличие от процесса ядерного деления, который обеспечивает коммерческое производство ядерной энергии. Физики также утверждают, что таким образом риск экологической катастрофы становится намного меньше.

«Этот эксперимент закладывает прочную научную и экспериментальную основу для работы термоядерного реактора», - рассказал исследователь из Института физики плазмы Китайской академии наук Гун Сяньцзу.

Проект EAST, который уже обошелся Китаю более чем в 942 млрд дол, продлится до июня 2022 года.

Эксперимент EAST - часть проекта по созданию Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), в котором участвует Китай, Индия, ЕС, Россия, США и другие страны. После завершения строительства ИТЭР станет крупнейшим реактором в мире.