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В Китае термоядерный реактор разогрели в 5 раз сильнее Солнца
17:04 04.01.2022 |
Китайский экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), также известный как «искусственное солнце» установил новый рекорд, проработав в режиме 70 млн °C в течение более 17 минут.
Конечная цель разработки «искусственного солнца» - выработать почти безграничную чистую энергию, имитируя естественные реакции, происходящие внутри звезд. Повторяя физику настоящего Солнца, термоядерный реактор объединяет атомные ядра, чтобы генерировать огромное количество энергии, которая можно превратить в электричество. Этот процесс не требует ископаемого топлива и не оставляет после себя опасных отходов - в отличие от процесса ядерного деления, который обеспечивает коммерческое производство ядерной энергии. Физики также утверждают, что таким образом риск экологической катастрофы становится намного меньше.
«Этот эксперимент закладывает прочную научную и экспериментальную основу для работы термоядерного реактора», - рассказал исследователь из Института физики плазмы Китайской академии наук Гун Сяньцзу.
Проект EAST, который уже обошелся Китаю более чем в 942 млрд дол, продлится до июня 2022 года.
Эксперимент EAST - часть проекта по созданию Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), в котором участвует Китай, Индия, ЕС, Россия, США и другие страны. После завершения строительства ИТЭР станет крупнейшим реактором в мире.
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