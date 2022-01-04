Украина вошла в 2022 год с запасами в ПХГ 13,5 млрд куб. м

Украина вошла в январь 2022 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) 13 млрд 517,3 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с начавшегося 2 октября отопительного сезона по 31 декабря 2021 года запасы в ПХГ снизились на 27,7% (на 5 млрд 182,8 млн куб. м).

В частности, в октябре запасы газа в хранилищах снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), в декабре – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сутки).

Отбор газа в декабре 2021 года на 9% ниже, чем в декабре-2020 (2,76 млрд куб. м).

Максимальный суточный отбор в минувшем месяце составил 113,8 млн куб. м (23 декабря), минимальный – 59,9 млн куб. м (3 декабря). За последнюю неделю 25-31 декабря среднесуточный отбор из хранилищ составил 96,8 млн куб. м.

В целом в минувшем 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).

Таким образом, в 2021 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 10,032 млрд куб. м, тогда как в 2020 году закачка превысила отбор на 5,676 млрд куб. м.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).



Запасы в ПХГ Украины на 31 декабря за 2014-2021 гг., млн куб. м:

дата объем 31.12.2021 13 517,3 31.12.2020 23 549,9 31.12.2019 18 758,2 31.12.2018* 13 885,1 31.12.2017* 14 693,0 31.12.2016* 11 993,0 31.12.2015* 13 995,5 31.12.2014* 11 460,7

* - с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ



Закачка и отбор в ПХГ Украины в 2021 году, млн куб. м

закачка отбор январь 0,00 2 595,79 февраль 0,00 2 919,99 март 0,00 2 215,08 апрель 3,85 706,22 май 351,10 0,36 июнь 572,05 0,21 июль 937,38 0,22 август 1 008,16 0,19 сентябрь 701,40 0,24 октябрь 14,55 687,20 ноябрь 0,00 1 984,20 декабрь 0,00 2 511,35 2021 3 588,48 13 621,04

Данные: УТГ, ОГТСУ