Долг перед ВИЭ-генерацией за 2021г придется включить в тариф «Укрэнерго» на передачу - глава «ГарПока»

Долг производителям электроэнергии из возобновляемых источников за 2021 год придется включить в тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, считает и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Андрей Пилипенко.

"Другого источника получения средств, чем тариф НЭК, нет. Мы их ниоткуда не возьмем. И это понимаем и мы, и НЭК. И мы будем настаивать на том, чтобы была согласована полная цифра, покрывающая все расходы", - сказал Пилипенко в интервью интернет-порталу "Энергореформа".

Он отметил, что до сих пор "Укрэнерго" не подписало ни одного акта за 2021 год, аргументируя это тем, что 20% расходов на оплату зеленой электроэнергии не заложено в тариф компании на передачу, поскольку они должны поступать из госбюджета.

"Но в бюджете их нет, и как мы знаем, в бюджете на 2022 год действие этой нормы вообще остановлено. И нам все равно придется в какой-то момент согласовать наши позиции и подписать эти акты. Очевидно, что арбитром в этом вопросе должен стать регулятор (НКРЭКУ - ЭР)", - отметил глава "ГарПока", добавив, что это вопрос следующего года.

При этом он добавил, что 20% затрат на зеленую электроэнергию за 2022 год, которые сейчас также не учтены в тарифе, вероятнее всего, будут в него включены. Вместе с тем, по его мнению, объем увеличения тарифа можно растянуть на несколько лет во избежание резкой нагрузки на него.

Пилипенко пока не стал указывать сумму долгов "ГарПока" перед зелеными по результатам 2021 года. "У нас свои расчеты, у НЭК - свои. Они считают, что должны меньше. Сказать, кто из нас прав, вот так нельзя. Надо действительно, чтобы регулятор разобрался и утвердил", - подчеркнул он.