Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на четверть

Украина с начавшегося 2 октября отопительного сезона по 27 декабря 2021 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 25,6% (на 4 млрд 784,7 млн куб. м) – до 13 млрд 915,4 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в октябре запасы в хранилищах снизились на 687,2 млн куб. м газа (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), 1-27 декабря – на 2 млрд 113,3 млн куб. м (78,3 млн куб. м/сутки).

Отбор газа 1-27 декабря 2021 года на 13,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (2,438 млрд куб. м).

Максимальный суточный отбор в текущем месяце составил 113,8 млн куб. м (23 декабря), минимальный – 59,9 млн куб. м (3 декабря). За последнюю неделю 21-27 декабря среднесуточный отбор их хранилищ составил 101,3 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).



Запасы в ПХГ Украины на 27 декабря за 2014-2021 гг., млн куб. м:

дата объем 27.12.2021 13 915,4 27.12.2020 23 871,8 27.12.2019 18 985,2 27.12.2018* 14 175,8 27.12.2017* 14 859,7 27.12.2016* 12 159,3 27.12.2015* 14 357,3 27.12.2014* 11 815,8

* - с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ

Данные: УТГ, ОГТСУ