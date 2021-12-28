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Американские танкеры с газом меняют курс на Европу
08:54 28.12.2021 |
Количество направляющихся в Европу американских танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) увеличилось на одну треть за прошедший рождественский уикенд, сообщает вечером в понедельник, 27 декабря, агентство Bloomberg. Если накануне Сочельника в европейском направлении шло 15 судов, то в начале недели их стало уже 20.
По данным агентства, еще 14 танкеров с грузом СПГ готовы взять тот же курс, если поступит информация о соответствующих заказах.
Американские танкеры сменили курс на Европу
Ранее, 22 декабря, издание Financial Times сообщало, что американские танкеры с газом, двигавшиеся в Азию, стали менять направление на Европу в связи с тем, что резко выросшие там цены на голубое топливо превысили азиатские. Спотовые цены (т.е. при условии немедленной поставки и оплаты. - Ред.) в Европе достигли примерно 48,5 доллара (около 43 евро) за 1 миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а в азиатском регионе они составляли 41 доллар (около 36 евро) за 1 млн БТЕ.
Спотовые цены пробили потолок в 2000 долларов
Накануне, 21 декабря, спотовая цена на газ в Европе по январским фьючерсам впервые превысила 2000 долларов (примерно 1770 евро) за тысячу кубометров, что стало абсолютным рекордом за всю историю торгов. Вскоре после этого цена достигла отметки в 2200 долларов (около 1943 евро).
В свою очередь, Украина обвинила "Газпром" в газовом шантаже Европы из-за отказа увеличить транзит газа, хотя она и располагает дополнительными транзитными мощностями. 20 декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что таким образом Россия пытается добиться ускорения сертификации спорного германо-российского газопровода "Северный поток - 2".
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