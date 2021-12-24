Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%

В течение первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине сокращалась и падение составляло 2%, но во второй половине года удалось переломить тенденцию и нарастить добычу на 3,5%.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение 2020 года добыча снизилась на 4,5%. Также, к сожалению, в первой половине этого года она продолжала снижаться, хотя падение уже составило 2%. Во второй половине года благодаря действиям команды Нафтогаза удалось переломить эту опасную для энергетической независимости тенденцию - сначала стабилизировать добычу, а сейчас уже и нарастить", - сказал Витренко.

По его словам, прирост добычи во II полугодии уже составил 3,5%.

"К сожалению, пока мы еще не реализовали весь потенциал украинской добычи и не повысили уровень энергоэффективности для того, чтобы полностью отказаться от импорта газа", - отметил руководитель компании.

По его данным, Нафтогаз в этом году импортировал 77% всего поступившего в Украину газа. На это было потрачено 86 млрд грн.

"Нас иногда обвиняют в том, что "Нафтогаз мало импортировал, но некоторые другие компании, имея финансовые ресурсы для закупки газа летом по выгодным ценам, вообще ничего не импортировали", - пожаловался Витренко.

Как сообщалось, во втором полугодии этого года АО «Укргаздобыча» удалось стабилизировать добычу и она начала расти. Кроме модернизации инфраструктуры, стабилизации добычи способствовало и увеличение на 20% количества введенных после бурения скважин и увеличение количества сервисных операций.