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Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%
17:15 24.12.2021 |
В течение первого полугодия 2021 года добыча газа в Украине сокращалась и падение составляло 2%, но во второй половине года удалось переломить тенденцию и нарастить добычу на 3,5%.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.
"В течение 2020 года добыча снизилась на 4,5%. Также, к сожалению, в первой половине этого года она продолжала снижаться, хотя падение уже составило 2%. Во второй половине года благодаря действиям команды Нафтогаза удалось переломить эту опасную для энергетической независимости тенденцию - сначала стабилизировать добычу, а сейчас уже и нарастить", - сказал Витренко.
По его словам, прирост добычи во II полугодии уже составил 3,5%.
"К сожалению, пока мы еще не реализовали весь потенциал украинской добычи и не повысили уровень энергоэффективности для того, чтобы полностью отказаться от импорта газа", - отметил руководитель компании.
По его данным, Нафтогаз в этом году импортировал 77% всего поступившего в Украину газа. На это было потрачено 86 млрд грн.
"Нас иногда обвиняют в том, что "Нафтогаз мало импортировал, но некоторые другие компании, имея финансовые ресурсы для закупки газа летом по выгодным ценам, вообще ничего не импортировали", - пожаловался Витренко.
Как сообщалось, во втором полугодии этого года АО «Укргаздобыча» удалось стабилизировать добычу и она начала расти. Кроме модернизации инфраструктуры, стабилизации добычи способствовало и увеличение на 20% количества введенных после бурения скважин и увеличение количества сервисных операций.
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