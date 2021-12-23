Собственного газа «Нафтогаза» в ПХГ хватит для обеспечения бытовых и бюджетных потребителей - глава НАК

НАК "Нафтогаз Украины" располагает достаточным объемом газа для обеспечения населения и бюджетных потребителей в текущем отопительном сезоне, сообщил глава компании Юрий Витренко.

"Если посмотреть, сколько необходимо потребителям в портфеле "Нафтогаза", и при этом учесть ту собственную добычу, которая есть, то мы увидим, что в этом отопительном сезоне разница между нуждами наших потребителей и собственной добычей составляет 5,1 млрд куб. м газа. Эта разница полностью покрывается теми запасами, которые есть в подземке", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

При этом глава компании отметил наличие возможностей для импорта ресурса.

Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" обеспечивает практически все потребности населения как через прямое потребление, так и через предприятия централизованного отопления, а также через бюджетные учреждения.