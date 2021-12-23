Бизнес не поддерживает введение в энергокомпании временных администраций - ЕВА

Законопроект о введении в компании временных администраций в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

"Бизнес не поддерживает данный документ, ведь он может иметь негативные последствия как для инвестиционной привлекательности страны, так и для работы бизнеса внутри государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованный Министерством энергетики законопроект недоработан. В нем нет определенности относительно перечня угроз нарушения безопасности поставок электроэнергии и видов нарушения лицензионных требований, которые бы имели следствием введение временной администрации.

Кроме того, в документе не прописаны процедура отбора временного администратора, правила, принципы и порядок принятия решений. Отсутствует также процедура рассмотрения нарушений участников рынка, установления степени их вины, предоставления им возможности высказать свои объяснения и возражения.

«При таких условиях, введение ответственности в виде введения временных администраций вероятно может нести коррупционные риски. Более того, Минэнерго может получить право произвольно толковать необходимость введения временной администрации», - объясняют в ЕВА.

Также представители бизнеса отмечают, что предусмотренное в проекте наделение Минэнерго полномочиями относительно контроля и привлечения к ответственности за нарушение лицензионных условий в сфере энергетики является вмешательством в деятельность НКРЭКУ и нарушением принципа независимости регулятора.

Как сообщал Укринформ, Министерство энергетики для консультаций с общественностью 1 декабря обнародовало законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии.

Им предусматривается, что Минэнерго будет применять меры воздействия к участникам рынка электрической энергии путем введения временных администраций в случае нарушения участником рынка лицензионных условий.

Проект закона разработан во исполнение Плана организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере».