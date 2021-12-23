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НКРЭКУ утвердила ставки платы за присоединение к электросетям на 2022 год
08:21 23.12.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 22 декабря приняла решение об утверждении ставок платы за присоединение к электросетям.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что в целом по Украине размер ставок платы за стандартное присоединение повысился только на 1%, а размер ставок платы за нестандартное присоединение мощности и линейную часть присоединения удалось уменьшить на 7,2%.
Одним из факторов, который дал возможность оптимизировать размеры ставок, стало введение стимулирующего регулирования. В Комиссии считают, что это положительно повлияло на размер ставок.
«Я хочу подчеркнуть, что ставки на стандартное присоединение остались практически на том же уровне, несмотря на инфляционные процессы, а ставки на нестандартное присоединение существенно снижены в целом по Украине. Это очень важный результат», - подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Как сообщал Укринформ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила порядок присоединения к электросетям; изменения вступили в силу 1 июня 2021 года. Среди ключевых нововведений в Комиссии назвали введение публичных договоров о присоединении.
Верховная Рада в июле 2021 года приняла закон, который даст возможность фактически в 2,5 раза сократить сроки присоединения к электросетям. Законом предусматривается ввести механизм «единого окна» для представления обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ.
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