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Импорт газа: Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы
22:58 22.12.2021 |
С 1 января 2022 года Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы газа. Соглашение позволит ежедневно транспортировать до 8 млн кубометров газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона.
По его словам, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - отметил Макогон.
Он подчеркнул, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.
"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.
Таким образом, вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
Пока сделка заключена на три тестовых месяца, чтобы согласовать и настроить все технические и операционные процессы. Соглашение будет продлено с апреля 2022 года, и в дальнейшем будут увеличиваться гарантированные мощности по этому направлению.
"Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый лунный аукцион состоится 17 января", - добавил Макогон.
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