Азия перенаправляет излишки СПГ в Европу

На фоне постоянно осуществлявшихся с начала года закупок сжиженного природного газа (СПГ) Азией регион оказался настолько хорошо обеспечен запасами топлива на зиму, что спотовые поставки СПГ перенаправляются в страдающую от дефицита газа Европу. Об этом передает worldoil.

Несколько СПГ-танкеров сейчас развернулись из Азии после того, как цены в Европе стали торговаться со значительной премией. Это обеспечит Европу столь необходимыми дополнительными поставками газа на фоне быстрого падения температур и поможет снизить цены с рекордных максимумов.

Цены на энергоносители в Азии значительно выросли в начале этого года, поскольку Китай накануне зимы накапливал все, от угля до удобрений. Теперь, когда в Северо-Восточной Азии началась мягкая зима, покупатели - от японских коммунальных служб до китайских заводов - хорошо обеспечены сжиженным газом, из-за чего на прошлой неделе резко сократились запросы на точечные грузы, говорят трейдеры.

В то же время в Европе покупатели изо всех сил пытаются пополнить запасы на фоне неопределенности по поводу запуска трубопровода «Северный поток-2» из России. На обширной территории от Италии до Польши ставки на рынке растут, при этом цены превышают пиковые значения прошлой зимы.

Продавцы начали перенаправлять грузы из Азии, чтобы воспользоваться спредом, который в ближайшие недели будет только расти.

Трейдеры внимательно следят за появлением любых признаков того, что экономика изменится, и станет ли прибыльным отправлять поставки в Европу напрямую с производственных площадок Тихоокеанского региона. Обычно в Европу поставляют продукцию из США, северной России, Нигерии и стран Ближнего Востока.

Переадресация грузов

Цены на газ в Европе настолько высоки, что некоторые азиатские страны задумываются о реэкспорте ранее импортированного СПГ. И такой необычный шаг в настоящее время не кажется маловероятным, сказал Мэтью Анг, аналитик Kpler.

Судно Minerva Chios шло из США в Азию, когда 15 декабря оно развернулось и направилось в сторону Красного моря, согласно судоходным данным Bloomberg. Корабль Lngships Manhattan, который первоначально направлялся из США в Китай, находится на пути в Северную Европу, сообщил Анг.

За этим могут последовать и другие поставки, хотя они вряд ли будут дешевыми.

«Сохранение нормальных погодных условий в Северо-Восточной Азии сведет к минимуму потребность в быстрых спотовых закупках, оставив дорогостоящие грузы для европейского рынка», - сказал Феликс Бут, глава отдела СПГ компании Vortexa Ltd, специализирующейся на сборе и анализе энергетической информации.

На данный момент дополнительные поставки в Европу будут приветствоваться, поскольку подземные газовые хранилища в регионе заполнены менее чем на 2/3 до начала самых холодных зимних периодов. В пятницу европейский газовый TTF (Нидерланды) упал на 4,1%, но по итогам года он вырос примерно на 600%.