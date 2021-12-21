Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce

Группа Rolls-Royce сообщила, что суверенный фонд благосостояния Катара - Qatar Investment Authority (QIA) - стал последним акционером проектной компании Rolls-Royce SMR. Фонд QIA приобрёл 10 % акций компании. Тем самым недавно созданная компания по проектированию малых модульных атомных реакторов получила полное финансирование на разработку источника чистой энергии нового поколения.

Компания Rolls-Royce SMR была создана в ноябре этого года для разработки и коммерциализации малых модульных реакторов. Планируется, что компания создаст типовой проект реактора мощностью 470 МВтэ. К преимуществам ММР Rolls-Royce будет относиться короткий цикл строительства и ввода в эксплуатацию - порядка 500 дней, а также серийное изготовление основных комплектующих на локализованном производстве с возможностью доставки обычным транспортом в любое место.

Подобный подход обещает снизить стоимость строительства АЭС до $2,4 млрд на первом этапе и снижать стоимость в дальнейшем. Первый реактор планируется построить в начале 30-х годов. Компания Rolls-Royce SMR уже подала типовой проект реактора на изучение регуляторам и рассчитывает начать обсуждение с ними в следующем месяце.

На момент образования инвестиции в Rolls-Royce SMR совершили компании BNF Resources UK, Exelon Generation и группа Rolls-Royce. На этом фоне власти Великобритании выдали компании грант на сумму 210 млн фунтов стерлингов. Катарский фонд вложил в проект 85 млн фунтов стерлингов ($112 млн). Общая сумма инвестиций в Rolls-Royce SMR составила 490 млн фунтов стерлингов или $647 млн. Этих денег, заявили в Rolls-Royce, теперь полностью достаточно на завершение проекта малого модульного реактора.

Министр бизнеса и энергетики Великобритании Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) заявил, что инвестиции «представляют собой огромный шаг вперёд в реализации нашего плана по внедрению большего количества отечественной, доступной экологически чистой энергии, обеспечивая большую энергетическую независимость Великобритании, высококвалифицированные рабочие места и принося более дешёвую, чистую электроэнергию в дома людей».