Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на распределение электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора 17 декабря.

В итоге тариф на распределение с учетом RAB-стимулирования для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса - на 11,5%.

Тарифы на распределение электроэнергии для ОСР, рассчитанные методом "Расходы+" для потребителей 1-го класса напряжения выросли в среднем на 12,4%, для 2-го - на 5,18%.

Больше всего вырос тариф на услуги для "Херсонской областной ЭК" - на 25%, и для "Хмельницкэнергосбыт" - на 22%. В то же время, на 12,3% снизился тариф на услуги ЧУП для "Днепровских энергетических услуг".