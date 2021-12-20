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Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
22:15 20.12.2021 |
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на распределение электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора 17 декабря.
В итоге тариф на распределение с учетом RAB-стимулирования для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса - на 11,5%.
Тарифы на распределение электроэнергии для ОСР, рассчитанные методом "Расходы+" для потребителей 1-го класса напряжения выросли в среднем на 12,4%, для 2-го - на 5,18%.
Больше всего вырос тариф на услуги для "Херсонской областной ЭК" - на 25%, и для "Хмельницкэнергосбыт" - на 22%. В то же время, на 12,3% снизился тариф на услуги ЧУП для "Днепровских энергетических услуг".
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