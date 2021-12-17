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В Слуге народа предлагают вернуться к госрегулированию цен на газ
12:54 17.12.2021 |
Народный депутат от партии Слуга народа зарегистрировала законопроект об установлении государственного регулирования цен на природный газ населению и коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и газ населению. Соответсвующий законопроект №6426 опубликован на сайте Верховной Рады.
Депутат предлагает вернуться к модели госрегулирования цен на газ, добытый в Украине. В частности, предлагается обеспечить бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом и газом, по доступным и стабильным ценам
В документе уточняется, что в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны быть полномочия устанавливать предельные цены, по которым будет осуществляется поставка природного газа потребителям на внутреннем рынке, а также уровень торговой надбавки и рентабельности поставщиков.
Проект предусматривает установление предельных цен на всех этапах: от добычи до подключения к сетям и реализации конечным потребителей отечественного газа. Кроме того, предлагается закрепить положения о направлении всего добытого в Украине газа на нужды внутреннего рынка.
Автор законопроекта признает, что госрегулирования внутренних цен на газ предусматривает дальнейший отказ Украины от части взятых на себя международных обязательств.
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