В Слуге народа предлагают вернуться к госрегулированию цен на газ

Народный депутат от партии Слуга народа зарегистрировала законопроект об установлении государственного регулирования цен на природный газ населению и коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и газ населению. Соответсвующий законопроект №6426 опубликован на сайте Верховной Рады.

Депутат предлагает вернуться к модели госрегулирования цен на газ, добытый в Украине. В частности, предлагается обеспечить бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом и газом, по доступным и стабильным ценам

В документе уточняется, что в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должны быть полномочия устанавливать предельные цены, по которым будет осуществляется поставка природного газа потребителям на внутреннем рынке, а также уровень торговой надбавки и рентабельности поставщиков.

Проект предусматривает установление предельных цен на всех этапах: от добычи до подключения к сетям и реализации конечным потребителей отечественного газа. Кроме того, предлагается закрепить положения о направлении всего добытого в Украине газа на нужды внутреннего рынка.

Автор законопроекта признает, что госрегулирования внутренних цен на газ предусматривает дальнейший отказ Украины от части взятых на себя международных обязательств.