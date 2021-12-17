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Equinor и Engie будут производить водород в Бельгии
11:40 17.12.2021 |
Компания Equinor объединила усилия с французской Engie для разработки проекта по производству низкоуглеродистого водорода из природного газа в Бельгии, сообщили в пресс-службе норвежской компании.
Компании подписали меморандум о взаимопонимании еще в феврале 2021 года. Проект H2BE направлен на производство водорода из природного газа с использованием автотермического риформинга (ATR) в сочетании с улавливанием и хранением углерода (CCS). В компании утверждают, что технология ATR позволяет обеспечить скорость декарбонизации выше 95% и производить водород в больших масштабах при конкурентоспособных уровнях затрат.
Стоимость производства голубого водорода в настоящее время намного дешевле, чем производство зеленого водорода с использованием электролиза.
S&P Global Platts оценило стоимость производства водорода методом щелочного электролиза в Нидерландах (включая капитальные затраты) в 17,51 евро/кг, в то время как производство электролиза PEM оценивалось в 26,68 евро/кг.
Напротив, стоимость производства голубого водорода в Нидерландах с использованием ATR, включая капитальные затраты, CCS и углерод, была оценена в 8,19 евро/кг.
Equinor сообщала, что в рамках проекта H2BE улавливаемый CO2 будет транспортироваться в жидком виде и храниться на постоянной основе на участках Норвежского Северного моря.
В настоящее время Equinor и Engie планируют запустить технико-экономическое обоснование для оценки пригодности площадки в районе Гента для производства водорода. В компании заявили, что продолжаются коммерческие переговоры с потенциальными крупными производителями водорода. Также ведутся переговоры об интеграции с портовой инфраструктурой в Северном море, в тч с бельгийским сетевым оператором Fluxys. H2BE поможет Бельгии реализовать водородную стратегию, которую правительство опубликовало в октябре.
Все партнеры стремятся начать операции задолго до 2030 г., чтобы внести свой вклад в промежуточные цели Бельгии по обезуглероживанию на 2030 г.
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