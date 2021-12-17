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Шольц призвал не увязывать «Северный поток - 2» с деэскалацией у границ Украины
08:57 17.12.2021 |
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался против увязки разрешения на эксплуатацию газопровода "Северный поток (СП) - 2" с усилиями по деэскалации на границе Украины и РФ. Соответствующее заявление он сделал в ночь на пятницу, 17 декабря, в Брюсселе, где проходил саммит ЕС.
"Что касается "Северного потока - 2", то речь идет о частнохозяйственной инициативе", - подчеркнул он. По словам Шольца, для ввода в эксплуатацию, необходимо лишь в одном аспекте прояснить соответствие проекта европейскому законодательству. "По данной проблеме решение принимает без политизации одно из учреждений в Германии", - указал он.
Это - "совершенно другой вопрос", нежели усилия по недопущению нарушения территориального суверенитета Украины, убежден глава кабмина ФРГ.
Приостановка сертификации "Северного потока - 2"
Строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1234 километра (2468 км по двум ниткам) было завершено 10 сентября. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу, однако сырье по нему пока не поступает.
В середине ноября Федеральное агентство по сетям (BNetzA) приостановило необходимую процедуру сертификации "Северного потока - 2" до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG в Германии для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.
Деэскалация на украинско-российской границе
На саммите в Брюсселе Евросоюз пригрозил РФ ответными мерами в случае атаки на Украину. В совместной декларации главы государств и правительств стран ЕС потребовали от России срочно разрядить напряженность, вызванную стягиванием войск к границе с Украиной и жесткой риторикой Москвы. Любая дальнейшая военная агрессия приведет к "масштабным последствиям и высоким затратам", предупредили в ЕС.
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