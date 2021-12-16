Северный поток-2 не запустят в начале 2022 года – немецкий регулятор

Немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода Северный поток-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается. Об этом сказал президент Bundesnetzagentur Йохен Хоманн, пишет reuters.

Регулирующий орган Германии не рассчитывает в ближайшее время принять решение о выдаче сертификата для Северного потока.

"В первом полугодии 2022 года решений не будет", - сказал Хоманн относительно сертификации трубопровода.

Регулирующий орган сообщил, что операционная компания Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями законодательства.