"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год" - пишет российская корпорация.
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«Газпром» заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021г - прокачал 40 млрд куб. м газа
22:33 15.12.2021 |
"Газпром" отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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