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Странам ЕС хотят разрешить совместно покупать газ во избежание дефицита
15:51 15.12.2021 |
Еврокомиссия предложила разрешить странам блока совместно закупать стратегические запасы газа, чтобы уберечься от дефицита.
Об этом сообщает Reuters.
Первые изменения в законодательство, которые позволят осуществлять совместные закупки, предлагали Испания, Греция и Румыния. В частности, Испания предлагала такие изменения еще в октябре - тогда поддержали их не все страны ЕС.
Таким образом, в ЕС ищут пути увеличения запасов газа. Осенью цены на газ выросли до рекордных уровней, что обусловлено сокращением поставок российского голубого топлива в условиях истощенных хранилищ.
Предлагается, что газотранспортные системы стран смогут объединяться и вместе закупать стратегические запасы газа - на случай, если на рынке произойдет критический дефицит.
Участие в совместных закупках будет добровольным, страны только должны будут уведомить ЕК об объемах закупки, ценах и преимуществах сделки.
Так страны ЕС должны будут отчитываться об уровне заполненности своих хранилищ при оценке рисков газоснабжения. В частности, страны будут раскрывать данные хранилищ в собственности иностранцев. Если выявят риски, операторов могут обязать осуществить стратегическую закупку газа.
Reuters отмечает, что должностные лица отдельных стран ЕС не видят участия своих стран в такой системе закупок.
В то же время, предложение по совместным закупкам не сможет вступить в действие вовремя, чтобы преодолеть ценовое ралли на газ зимой. Для его принятия могут потребоваться месяцы переговоров между Европарламентом и странами-членами блока.
Этими изменениями предлагается ликвидировать долгосрочные газовые контракты до 2050 года, когда ЕС планирует достичь климатической нейтральности. В настоящее время газ обеспечивает четверть энергетики ЕС, в то же время 90% газа импортируется.
В условиях зеленого перехода операторам газотранспортных систем стран предлагают смешивать природный газ с водородом с долей последнего в 5% с 2025 года.
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